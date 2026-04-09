京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”のコラボレーショングッズを販売します！

株式会社京都商事

京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”がコラボレーション！

黒や金色を基調としたPOP UP限定ヴィジュアルを使用したグッズを販売します。

“京都”と“東京”のPOP UP

SHOPにてグッズをご購入頂けます。

■【TVアニメ『攻殻機動隊』×『京瓦』POP UP SHOP】開催情報

京都開催

期間： 2026年4月10日～4月26日

場所： 京都ポルタ

東京開催

期間： 2026年4月10日～4月26日

場所： 歌舞伎町タワー





▼詳細は特設WEBサイトへ！

https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html(https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html)





【製造】

株式会社京都商事 浅田製瓦工場

Mail：asada.kawara@kyoto-company.jp

HP URL：https://www.kyogawara.com/(https://www.kyogawara.com/)