京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”のコラボレーショングッズを販売します！

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株式会社京都商事


京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”がコラボレーション！
黒や金色を基調としたPOP UP限定ヴィジュアルを使用したグッズを販売します。


“京都”と“東京”のPOP UP


SHOPにてグッズをご購入頂けます。






■【TVアニメ『攻殻機動隊』×『京瓦』POP UP SHOP】開催情報



京都開催


期間：　2026年4月10日～4月26日


場所：　京都ポルタ



東京開催


期間：　2026年4月10日～4月26日


場所：　歌舞伎町タワー



▼詳細は特設WEBサイトへ！


https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html(https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html)




【製造】


株式会社京都商事　浅田製瓦工場


Mail：asada.kawara@kyoto-company.jp


HP URL：https://www.kyogawara.com/(https://www.kyogawara.com/)