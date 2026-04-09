京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”のコラボレーショングッズを販売します！
株式会社京都商事
京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”がコラボレーション！
場所： 歌舞伎町タワー
京都の伝統工芸である“京瓦”と“攻殻機動隊”がコラボレーション！
黒や金色を基調としたPOP UP限定ヴィジュアルを使用したグッズを販売します。
“京都”と“東京”のPOP UP
SHOPにてグッズをご購入頂けます。
■【TVアニメ『攻殻機動隊』×『京瓦』POP UP SHOP】開催情報
京都開催
期間： 2026年4月10日～4月26日
場所： 京都ポルタ
東京開催
期間： 2026年4月10日～4月26日
場所： 歌舞伎町タワー
▼詳細は特設WEBサイトへ！
https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html(https://www.pripricafe.com/event/cafe/standalonecomplex_pop.html)
【製造】
株式会社京都商事 浅田製瓦工場
Mail：asada.kawara@kyoto-company.jp
HP URL：https://www.kyogawara.com/(https://www.kyogawara.com/)