事前登録者数50万人達成！『ドラゲナイ：竜騎士学園』SSRペット「トトリ」プレゼント決定&実機プレイ動画公開

UjoyGames Ltd.

UJOYGAMES LIMITED.（以下Ujoy Games）は本日（2026年4月9日）、空と大地を駆ける冒険アクションRPG『ドラゲナイ：竜騎士学園』において、事前登録者数が50万人を突破し、ご用意した全ての事前登録特典をプレゼントすることが決定したことを発表します！リリース日である4月23日には、SSRペット「トトリ」など、冒険に役立つプレゼントを受け取って冒険のスタートダッシュを切ることができます！

本作は、竜と一緒に冒険する新作アクションRPG。学友やかわいいペットと共に、魔法使いやドラゴンがひしめく幻想的な大陸での冒険が楽しめます。自ら卵から育てたドラゴンと共に、未知なる異世界に出発しましょう！



■実機プレイ映像がYoutubeにて公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xugYXLjT1x8 ]

本作の実機プレイ映像が公式X・Youtubeに公開されました。戦士・魔導士・術士が、草原や雪原、城下の門の前など多様なフィールドで四方を囲む敵を吹っ飛ばす爽快なムービーとなっております。ぜひご覧ください！

なお、Xにて50万人突破を記念したamazonギフト券が抽選で10名に当たるキャンペーンも実施中です。

Xのリンクはこちら！↓

https://x.com/jpdoragenai

■本作の目玉となる「竜のペット」についてご紹介！

本作では、配布が決定したSSRペット「トトリ」を初めとした、竜のペットをパートナーにして冒険することになります。騎乗して一緒に空中での戦闘をするほか、広い世界を一緒に探索し、拠点で一緒にのんびり過ごすことも可能です。

事前登録特典の「ペット経験値」でレベルを上げて、「クマゼリー」でレベル上限を解放すれば、ゲームを始めてすぐに竜ペットを強くすることができます。旅路で出会う、多種多様な竜があなたの冒険を彩ることでしょう。

さまざまな種類の竜ペットの中には、特別な存在の竜がいます。それは、URペット・神獣といった、言わば伝説の竜たち。

機械でできた「機竜王」、海の覇者「ポセイドン」、そして日本の和龍を思わせる「揺光の竜尊」などの竜は恐ろしい破壊力を持っており、かつて竜皇と共に混沌勢力に立ち向かったとされる伝説も残されています。

冒険の中で、あなた好みの竜ペットを見つけ、出撃・支援ともに最強の竜の組み合わせを編み出しましょう。

さらに、ペットに装備を装着することでより強くなることができるほか、竜獣には強化スキンも用意されており、装着することでより強く、憧れの姿になることが可能です。戦闘エフェクトもよりゴージャスになります！

なお、本作のペット育成にはこれまで使用した素材を返還する「巻き戻し機能」もあるため、より強い竜を育成したい時に備えて素材を使いあぐねてしまう方も、安心してプレイすることが可能です。

■事前登録者数50万人突破！ SSRペット「トトリ」の全員への配布が決定！

本日、事前登録者数が50万人を突破したため、以下の5万人～50万人達成の特典が全員に配布されることが決定しました！4月23日のリリース日には50万人達成の特典であるSSRペット「トトリ」を始めとした豪華報酬を、全員が受け取ることが可能です。

【SSRペット・トトリ】

生まれたばかりで、好奇心旺盛の幼竜。スキル「烈炎の旋風」を使用することで、指定エリアに継続ダメージを与えることができる。

【各報酬のご説明】

ペット食糧：SSRペット召喚で使用できます

下級強化石：装備スロット強化に使用できます

銀貨袋：ゲーム内の基本通貨・銀貨を1000個獲得できます

上級宝地図：宝物を探索できるレアな地図。レア素材や強化素材のうちから一つを獲得できます。

星2,星3ルビー：武器に装着し強化できます

星2,星3アンバー：装飾品に装着し強化できます

星2,星3サファイア：防具に装着し強化できます

クマゼリー：ペットのレベル上限の解放（突破）に使用できます

黄金の秘宝：使用することで、豪華報酬のダンジョンに参加することができます

ペット経験値：ペットのレベルアップに使用できます

配布対象：事前予約したすべてのユーザー

配布時期：正式リリース後、ログイン時に自動配布

ゲームの予約はこちらから！

iOS：https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/0ta9biml

Android：https://jpdoragenai.onelink.me/neZo/jf57qujb

◆世界観◆

ここは、竜と共に生きる地、ヘイムダル大陸。あなたは名門「竜騎士学園」に入学したばかりの新米竜騎士候補生。学園では相棒の竜と絆を深めながら、仲間や先輩騎士との充実した日々を過ごしていた。

だがその背後で、世界を蝕む「混沌の力」が人々へ混乱を引き起こした！竜騎士たちは、学園の門を飛び出し、空を駆ける冒険へと踏み出す。

タイトル： ドラゲナイ：竜騎士学園

ジャンル： 空と大地を駆ける冒険アクションRPG

公式サイト：https://dorganenai.ujoygames.com

対応OS： iOS / Android /PC

運営会社：Ujoy Games Limited.

（本リリースの内容は開発中のものです。実際のゲーム内容と異なる場合があります。）

◆Ujoy Games Limited.について

Ujoy Gamesは「人生をもっと面白く」をテーマに、高品質なスマホゲームの研究開発と全世界への配信に取り組んでいます。日本ではリアルタイム戦略RPG『アッシュエコーズ』や迷宮探索RPG『ソウルタイド』など、複数のゲームタイトルをパブリッシングいたしました。韓国や日本、欧米など幅広い地域で事業を展開しており、世界中に経験豊富なスタッフが点在しています。Ujoy gamesの詳細については、公式ウェブサイト https://www.ujoygames.com/ （英語/中国語）をご覧ください。

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