『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』糸井嘉男、ノッコン寺田、“借金1000万”カカロニ・栗谷、ウルフを倒した経験あり“ベンチプレス400キロ男”藤本竜希が参戦決定！MCや豪華出演者も解禁

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の続報をお知らせいたします。先日発表された1人目の挑戦者、大相撲元大関・把瑠都の参戦が大きな話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者4名が解禁となりました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）に放送いたします。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

◆『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』特設サイトはこちら(https://abema.tv/lp/wolfaaron-onair)

先日発表された1人目の挑戦者、大相撲元大関・把瑠都の参戦が大きな話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者が4名解禁となりました。

元プロ野球選手で屈指の身体能力を誇る“超人”糸井嘉男の参戦が決定したほか、本企画への挑戦権をかけて行われたオーディションを経て、ラグビー出身の肉体派・ノッコン寺田、ベンチプレスの記録400kgを誇る怪物・藤本竜希といった、ウルフをフィジカルで圧倒しかねない超規格外な面々が決定。藤本は過去に、番組企画でウルフと「壁押し対決」を行った際に勝利を収めていることもあり、注目が集まります。さらに、詐欺被害により1000万円の借金を背負った芸人、カカロニの栗谷が決死の覚悟でオーディションに臨み、見事合格。挑戦権を獲得した栗谷は、果たしてウルフから3カウント取り、借金を完済できるのでしょうか？

【動画】オーディションの様子はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=TTwkQYxZ0cQ)

そして先行してシルエットが公開されている“金メダリスト”と“RIZIN選手”。その正体は、明日4月10日（金）夜7時より放送の特別番組『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』にて、ついに明かされます。番組内ではウルフと全挑戦者が初対面。一触即発の空気の中、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われるなど、本番直前のヒリヒリとした空気感をお届けします。

さらに本日、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を盛り上げる、豪華な出演者も決定いたしました。4月11日（土）午後3時30分より放送となる第1部のMCにはニューヨーク、そして夜9時より放送となる第2部のMCには千原ジュニアが決定し、第1部・第2部共にアシスタントMCには元NHKアナウンサーの中川安奈が就任。実況には清野茂樹アナウンサー、解説には新日本プロレスの棚橋弘至や永田裕志、柔道家の泉浩を迎え、白熱する試合をさらに盛り上げます。

ゲストには、金メダリストの角田夏実が登場。世界を制した柔道家として、またウルフを知り尽くす盟友として、試合を見届けます。さらに、芸能界屈指の格闘技通として知られる関根勤や勝俣州和、格闘技への造詣も深い岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥ら豪華メンバーも大集結。

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これまでボクサー、力士、格闘家と様々なジャンルのトップ選手が参戦し話題を呼んだ「1000万円シリーズ」初となるプロレスラーの参戦には、今から期待が高まります。今後の続報にも、ぜひご注目ください。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

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放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

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放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h

PR映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』概要

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放送日：2026年4月10日（金）夜19時～

視聴URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/CiQxeb83g3SxJ3