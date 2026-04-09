ホロライブプロダクションの二次創作ブランド「holo Indie」が、VR対応アクションゲーム『Holo Hockey』のSteamストア公開

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、Yabusaka Games開発のVR対応エアホッケーゲーム『Holo Hockey』のSteamストアを公開し、事前ウィッシュリスト登録受付を開始したことをお知らせいたします。

■holo Indie初のVRゲーム『Holo Hockey』のSteamストア公開！

『Holo Hockey』は、holo Indieで初となるVRプレイに対応したアクションゲームです。

ホロライブ所属 秘密結社holoXの「鷹嶺ルイ」など総勢8名のタレントが集結する特設バーチャル空間の中で、エアホッケー対戦をお楽しみいただけます。

登場するタレントそれぞれの「特殊ギミック」も導入しており、通常のエアホッケーでは味わえないアクション性をぜひご体験ください。

本作はVRデバイスでの没入体験はもちろん、VRをお持ちでない方もマウス操作でエアホッケーアクションをお楽しみいただけます。

発売は、2026年5月14日（木）を予定しております。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4536040/Holo_Hockey/

▼公式トレーラー

https://youtu.be/qa7T88jAUnk

【スクリーンショット】

■作品情報

タイトル：Holo Hockey

ジャンル：アクション

プレイ人数：1

予定発売日：2026年5月14日（木）

価格：500円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4536040/Holo_Hockey/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：Yabusaka Games(X:https://x.com/YabusakaLoon )

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

・サービス及び運営会社のご紹介

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日