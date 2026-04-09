全日本空手道連盟が中央競技団体として初めてインターナショナルスクール向け空手教育プログラムを開発-MIRAI MINDS株式会社と連携

公益財団法人全日本空手道連盟全空連主催講習会の様子

公益財団法人全日本空手道連盟(以下、全空連)はインターナショナルスクールに通う子ども向けの放課後教育プログラムを展開するMIRAI MINDS株式会社と提携し、空手を通じた放課後教育プログラムを開発いたしました。2026年4月～6月の3か月間に渡り、神奈川県横浜市にあるKohana International School(小花インターナショナルスクール)鶴見キャンパスで試験運用が行われ、初回授業は4月16日(木)に開催、マスコミ向けに公開されます。

プログラム開発に至った背景

MIRAI MAINDS株式会社(代表：Tanya Malikさん)と全空連(会長：笹川善弘)の調印式の様子

MIRAI MINDS株式会社によると、同社にはこれまでインターナショナルスクールから、日本文化を伝える教育プログラムの開発を求める声が数多く寄せられていました。こうしたニーズを受け、全日本空手道連盟（全空連）は2026年3月、MIRAI MINDSとパートナーシップ契約を締結。日本発祥の武道である空手道の持つ教育的価値に着目し、競技の枠を超えた新たな教育プログラムの共同開発をスタートしました。

空手道は、「規律」「自信」「人格形成」を重んじる武道です。本プログラムでは、礼節や集中力、自律心、責任感、忍耐力といった力を育む実践的な学びを通じて、子どもたちが日本文化の本質に触れながら成長できる機会の提供を目指しています。

※本格的なプログラム運用開始は2026年9月を予定しています。

全空連がプログラムを開発する意義

本プログラムでは、全空連が認定する有資格者のみが指導を行うことで、安全で信頼性の高い指導体制を確保するとともに、全空連が取り組む、いわゆる「寸止め」を基本とする競技ルールに基づいたプログラム設計により、子ども向けのクラスにおいても高い安全性を実現しています。さらに、このプログラムをきっかけとして、将来的に継続して空手道に親しむ子どもたちを増やし、生涯にわたる武道・スポーツとしての空手道の普及につながることを目指しています。

プログラム概要 (試験運用期間)

- 目的：将来多様な文化的背景を持つ人たちと関わっていく子ども達に祖国日本の文化を学ぶ機会を提供すること。また、この文化体験を通して、社会的素養を身に付けてもらうこと。- 期間：2026年4月～6月- 授業日程：週2回 木曜日と金曜日- クラス児童数：8～12名- 対象年齢：6歳～11歳- 場所：Kohana International School (小花インターナショナルスクール) 鶴見キャンパス- 講師：岩本 衣美里 (全空連公認六段位、元空手日本代表、空手インストラクター)高橋 昇 (全空連公認七段位、日本スポーツ協会公認コーチ４)

試験運用期間中に指導要領を確定し、保護者が安心して子どもを参加させられるプログラムとして本格運用に備えます。

マスコミ公開授業 実施概要

■プログラム名

インターナショナルスクール向け空手道パイロットプログラム

■実施場所

Kohana International School（小花インターナショナルスクール）鶴見キャンパス

〒230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目33-6

■実施日

2026年4月16日（木）

■メディア受付時間

14:15～

■実施時間

14:45～15:45

■講師

4月16日（木）：高橋 昇

■参加予定

1年生～6年生

10名程度

■その他

授業に参加する児童の肖像権に関しましては、事前に保護者の方々から承諾を頂いております。

取材申し込みは下記、URLからフォームの入力をお願いいたします。

https://forms.gle/Jwqhxhwy6C8Db2p79

MIRAI MINDS株式会社について

MIRAI MINDS株式会社(https://miraiminds.jp/)は、子どもたちのグローバルマインドや創造力、問題解決力を育む教育プログラムを提供する教育企業。英語教育と才能教育を融合し、高品質でありながら手頃な価格の学びを展開。主体性や協調性を重視したアクティブラーニングを通じ、次世代の人材育成を目指しています。