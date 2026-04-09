天使コンセプトのアイドルグループCURE′T、生誕記念プロデュース公演を2ヶ月連続で開催！【本人コメントあり：彩星まつり、桃奈かのん】

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天使コンセプトの6人組アイドルグループ・CURE'T（キュアリット）が、メンバーの生誕を記念したプロデュース公演を、2026年3月・4月の2ヶ月連続で開催した。

CURE'Tは、アイドルプロジェクト「I NEW MATES」に所属するグループとして、2025年11月24日にお披露目。翌日にリリースされたデビューEP『シュガー(ハート)ベイン』は、天使のようにふんわりとした可愛らしさが詰まった作品となっている。

デビューからわずか1ヶ月で単独公演を開催するなど精力的な活動を見せ、3月・4月には彩星まつり、桃奈かのんの生誕記念プロデュース公演 -キュアリエイト- をSHIBUYA DIVEにて実施した。

3月6日に行われたリーダー・彩星まつりの生誕公演では、“卒業と入学”をコンセプトにした記念すべき初の生誕記念プロデュース公演を開催。普通の女の子を「卒業」、アイドルへの「入学」をテーマにした制服風の特別衣装を披露し、初のソロ歌唱も行うなど、想いの詰まったステージとなった。

4月7日に行われた桃奈かのんの生誕公演では、ピンクのお姫様衣装に身を包んだ桃奈と、黒のクラシカルなメイド衣装のメンバーたちが登場。普段はふんわりとした可愛らしい楽曲が中心のCURE'Tだが、今回は初めてAVAMのダーク寄りなナンバー「ビトレイアー」をカバーで披露し、クールで大人っぽい新たな一面を見せた。

【本人コメント】

彩星まつり：今回初めてプロデュースした生誕記念公演は卒業・入学をテーマにプロデュースしました！普通の女の子を卒業し理想のアイドルへ入学する意味を込め、衣装は制服で統一しました。メンバーは私の先輩というイメージでロングスカートに。私はセーラーでアイドルらしさを表現した衣装にしました！初めてで緊張もあったけど祝ってくれる方、応援してくれる方に支えられアイドルで良かったと実感できるライブになりました！これからも大きな夢を持ちキュアリーとメンバーと共に進み続けます。これからも感謝を忘れず成長していきます！ずっと応援しててね(ハート)

桃奈かのん：私は、“お姫様”をテーマにしました(ハート)メンバーにはメイド服を着てもらい、世界観を感じていただけるようこだわりました。セットリストは ”かわいい”を詰め込みつつ、カバー曲ではかっこいい一面や新しいCURE’Tの魅力も届けられるよう意識しました。みなさんの大きな声や笑顔を見ることができて本当に幸せで、きゅありーのあたたかさを改めて感じました！これからもっともっと成長していきたいです(ハート)

【CURE’Tプロフィール】

甘依めい、彩星まつり、城田あいり、湊ゆあ、桃奈かのん、四葉すみれの6人からなるアイドルグループ、CURE'T（キュアリット）。

「世界の中心は天使が創る」というコンセプトのもと、アイドルプロジェクト「I NEW MATES」に所属するグループとして、2025年11月24日にデビュー。“元ビールの売り子”としてSNSで話題の四葉すみれをはじめ、個性豊かなメンバーが揃い、デビュー直後から注目を集めている、ふんわり天使系次世代アイドル。

【リリース情報】

2025.11.25.デビューEP『シュガー(ハート)ベイン』

音楽：nex-tone.link/A00205879

ミュージックビデオ：youtu.be/rO2rxuPe95A

【ライブ情報】

4月19日(日)『I NEW MATES(ハート)SET UP』

会場：渋谷WWW

開場 17:15 / 開演 18:00

https://livepocket.jp/e/inewmatessetup

【CURE'T公式リンク】

HP：https://curet-official.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/@CURET_Official

X： https://x.com/curet_official

Instagram：https://www.instagram.com/curet_official_

TikTok： https://www.tiktok.com/@curet_official_