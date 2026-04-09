北海道博物館 第27回企画テーマ展「全国樺太連盟資料展」：2026年4月18日（土）～2026年6月14日（日）開催

北海道

北海道のすぐ北に位置する「樺太」。 戦前期、ここは日本領でしたが、敗戦後、それまで暮らしていた人びとの多くが樺太を離れました。 1948（昭和23）年に樺太から引き揚げてきた人びとにより設立された全国樺太連盟は、活動のひとつとして、樺太の歴史を後世に伝えるため、当時の生活道具や記録類など、さまざまな資料を収集していました。 それらの資料は今、稚内市（約2,300件）と当館（約6,500件）に受け継がれています。 樺太の記憶継承につながる一助とすべく、それらの全国樺太連盟資料の一部を紹介します。

開催概要

詳細を見る :https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/exhibition/special/23043/

会 期

2026年（令和8年）4月18日（土）から6月14日（日）

時 間

【4月中】9:30～16:30（※入場は16:00まで）

【5～6月中】9:30～17:00（※入場は16:30まで）

観覧料

無料

※総合展示をご覧になる場合は別途料金がかかります

休館日

毎週月曜日（ただし、5/4(月・祝)は開館）、5月7日（木）

会 場

北海道博物館2階 特別展示室

主 催

北海道博物館

共 催

稚内市教育委員会

協 力

一般財団法人北海道歴史文化財団

北海道博物館へのアクセス :https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/guide/access/