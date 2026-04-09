BOOSTTECH、縦型ショート動画トレンド分析ツール「縦型ショート Analytics」をリリース

リリース概要

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、縦型ショート動画のトレンド分析ツール「縦型ショート Analytics」を本日よりリリースいたしました。

同ツールは、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsの3大プラットフォームのショート動画データを自動収集し、コンテンツ類型・フック・動画尺などの多角的な分析とAIによる成功パターンの抽出を提供します。バズる動画の法則をデータで可視化し、SNSマーケター・広告代理店・インフルエンサー・ブランド担当者のコンテンツ戦略立案を支援します。

Freeプランは7日間無料・クレジットカード不要で即日利用開始が可能です。

リリースの背景

縦型ショート動画市場は急速に拡大しており、国内の縦型ショート動画広告市場は2024年に900億円規模（前年比171.1%）に達し、2026年には動画広告市場全体の約35%を占めると予測されています。TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsは企業の主要マーケティングチャネルとして定着しつつあります。

しかし「どのトレンドに乗るべきか判断できない」「なぜバズったのか分析できない」「競合の動向が把握できない」という課題が現場担当者から多く挙がっています。既存ツールは単一プラットフォームへの対応にとどまるか、海外製で日本市場のデータに十分対応できていないケースが多く、実務上の障壁となっていました。

こうした課題を解決するため、BOOSTTECHは3大プラットフォームを横断したトレンド分析とAIによる成功パターンの自動抽出を提供する「縦型ショート Analytics」を開発・リリースいたしました。

サービス概要

「縦型ショート動画のトレンド分析を、もっとスマートに。」

「縦型ショート Analytics」は、3つのプラットフォームのショート動画データを自動収集・分析し、コンテンツ類型・フック・動画尺などの多角的な分析で「バズる動画の法則」を可視化するSaaSツールです。

データ収集からレポート出力まで

主な機能・特徴

こんな方におすすめ

BOOSTTECH株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/6_1_6a77fbbd2dcddcc0df2a67347b4865fb.jpg?v=202604100151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/6_2_34e7f8474da5c87b85ab2ad4f75641ca.jpg?v=202604100151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/6_3_a928812f92ab740d62b97ff3314cc296.jpg?v=202604100151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/6_4_da38ebaea9e1a9a2078ec753c970ea24.jpg?v=202604100151 ]

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。