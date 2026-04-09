いつもと変わらぬタイピング体験を　HHKBハイブリッドワークセット限定販売

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下 HHKB）シリーズは、昨年ご好評をいただいた「HHKBハイブリッドワークセット」を、4月9日から5月31日までの期間限定で再販いたします。

本セットは、HHKBと持ち運び用ケースに加え、本体をほこりや移動時の衝撃から守るキーボードルーフを組み合わせたものです。多くのお客様から再販のご要望をいただいたことを受け、今回PFUダイレクト（注1）での販売を決定しました。

働き方が多様化する今、勤務先でも自宅でも、変わらない作業環境を整えることは生産性向上の重要なポイントです。「大切なHHKBを安全に持ち運び、どこでもいつも通りの快適なタイピング環境を実現したい」そんな移動の多いビジネスパーソンのニーズに応えるセットとなっています。

オフィスと自宅を行き来する新生活が始まるこの機会に、HHKBを安心して持ち運べる快適さと、場所を選ばないタイピング体験をぜひお試しください。

製品特長

- 本体は、Professionalシリーズのフラッグシップモデルである「HYBRID Type-S」とポインティングスティックやジェスチャーパッドを搭載したAll-in-Oneキーボード「HHKB Studio」からお選びいただけます。- キーボードルーフは衝撃や落下に強い強構造設計で、素材にも高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用したHHKBロゴ入りカバーです。持ち運び時の衝撃から本体を守る他、何かの拍子にキーが押され続けてしまう状態を防ぐことができます。また、離席時のほこり対策としても有効です。- キーボードポッドはHHKBを安全に持ち運ぶためのスリーブケースです。外面素材にはクッション性に優れPC保護ケースにもよく用いられるネオプレンを採用。内面には起毛状の柔らかい素材を採用し、振動による擦れからHHKBを保護します。HHKB本体にルーフを装着した状態で収納することができ、USBケーブルなどの小物を収納できるポケットも装備しています。

販売期間

2026年4月9日～5月31日まで

ラインナップ（全14セット）

ご購入はこちら :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-specialset?utm_source=hhkb_info&date=20260409

※写真は英語配列です

HHKB Studio英語配列/日本語配列（墨）：44,000円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：53,460円（税込）

↓

特別セット価格：45,000円（税込）

※写真は英語配列です

HHKB Studio英語配列/日本語配列（雪）：44,000円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：53,460円（税込）

↓

特別セット価格：45,000円（税込）

※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（墨）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（墨）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（スモークブラック）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（白）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列（白）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

※写真は英語配列です

HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印英語配列/日本語配列（雪）：36,850円

HHKBキーボードルーフ（フリーザー）：4,730円

キーボードポッド：4,730円

合計価格：46,310円（税込）

↓

特別セット価格：39,000円（税込）

購入する :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-specialset?utm_source=hhkb_info&date=20260409

関連リンク

- HHKB Studio製品紹介ページ(https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/)- HHKB Professional HYBRID Type-S製品紹介ページ(https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/)- キーボードルーフ製品紹介ページ(https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001185?category_page_id=hhkb-option-keyboardroof)- キーボードポッド製品紹介ページ(https://www.pfudirect.jp/view/item/000000001198?category_page_id=hhkb-option-case)

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

商標について

- HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com