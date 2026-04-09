【Anker】スマートディスプレイで充電を“見える化”、iPhoneのモデル名を検知するUSB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」

アンカー・ジャパン株式会社

接続時にiPhoneのモデルを検知し、ディスプレイに表示するUSB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）より販売開始。出力や充電の進行状況の可視化に加え、キャラクターの表示や充電モードを選ぶことも可能。スイングプラグも備え、充電の利便性も実現しました。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/anker-a121d）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://amzn.to/4dQM5sw）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a121d/）および一部家電量販店等にて販売開始いたします。

本製品は、これまでのiPhoneの充電体験をアップデートする高機能スマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器です。機器を接続すると、USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより、接続されたiPhoneのモデル名も検知し（※1）、ディスプレイにモデル名や出力、本体温度、充電の進行状況を表示することで、使用中のモデルに最適な充電が行われていることをリアルタイムに確認できます。さらに充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターの演出により、iPhoneの充電時間を楽しく彩ります。

また最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて充電出力を自動で最適化。バッテリー残量が少ない充電初期は高出力でスピーディーに充電し、残量の増加に応じて出力を段階的に抑えることでバッテリーへの負荷を軽減しながら効率的に充電を行います。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も、本体上部のタッチ式ボタンで選択することができます。また本体には90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載しており、コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて柔軟に使用できます。家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、スマートにお使いいただけます。プラグの根元は通電部に触れにくい保護構造を採用し安全性にも配慮しています。

カラーはベーシックなブラックとホワイトに加え、最新のiPhone 17シリーズとのカラーコーディネートを楽しめるブルーとオレンジもラインナップします（※2）。

※1 iPhone 13～17シリーズが対象、ただしiPhone 13 / 13 Pro / 14 / 14 Pro / 17eは対象外です

※2 ブルー / オレンジは2026年4月下旬より販売開始予定

Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）| スマートディスプレイ搭載 USB急速充電器

製品の特徴

- 充電体験をアップデートするスマートディスプレイ：これまでのiPhoneの充電体験をアップデートするスマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器です。USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより接続されたiPhoneのモデル名も検知し、ディスプレイにiPhoneのモデル名を表示します。他にも出力、本体温度、充電の進行状況を表示し、iPhoneに最適な充電が行われていることをリアルタイムで確認できます。

- 最大45W出力で急速充電可能：最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて自動で出力を最適化するため、本体を保護しながら効率的に急速充電できます。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も本体上部のタッチ式ボタンで選択することができます。

- スイングプラグ搭載： 90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載。コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて最適な角度で挿入できるため、家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、快適にお使いいただけます。

- 充電時間を楽しくするオリジナルキャラクター：充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターや演出により、充電時間を楽しく彩ります。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/638_1_cbf19b8e19b7c29a800d888edf23a9da.jpg?v=202604090651 ]

販売価格

- 税込 3,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。