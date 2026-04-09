iPhone 17 Pro／16 Proシリーズ対応の撮影キット「PGYTECH RetroVa オールインワンセット」を発売

株式会社セキド

カメラやドローン、ガジェット用アクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」を、2026年4月9日（木）より順次販売いたします。

iPhone 16 Pro／Pro MaxとiPhone 17 Pro／Pro Maxに対応した、グリップ着脱式の撮影キットです。海外のクラウドファンディング「Kickstarter」で、当時の為替レート換算で約2,900万円の支援を集め、CP＋2026でも注目を集めた製品です。クラシックカメラのようなデザインで、物理操作による撮影体験と、2.35倍望遠レンズによる表現力を1つにまとめたキットです。野鳥観察やコンサート、ストリートスナップまで高精細に撮影できます。

RetroVa オールインワンセット (iPhone 16 Pro／Pro Max と iPhone 17 Pro／Pro Max 対応)

RetroVa は、iPhone 16 Pro／Pro MaxおよびiPhone 17 Pro／Pro Max向けに設計された、カメラのように操作できるグリップ着脱式の撮影キットです。物理ボタンやダイヤルを搭載し、Bluetooth接続により、フォーカスからシャッターまで直感的に操作できます。ISO感度、ホワイトバランス、露出補正などの設定も調整可能です。さらに、2.35倍望遠レンズを取り付けることで、対応するiPhoneの撮影領域を拡張し、野鳥観察やコンサート、ストリートスナップまで高精細に描写できます。PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリと連携することで、フィルムカメラのような質感や雰囲気を再現できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cFPK4HsfLr8 ]

本格カメラのような操作感を実現

RetroVaは、Bluetooth接続に対応したシャッターボタン、マルチファンクションボタン、コントロールダイヤル、ズームレバーを備えています。

半押しでのフォーカス、全押しで撮影、長押しで連写と、直感的な操作に対応します。さらに、マニュアル操作でISO、露出、ホワイトバランスなどの設定変更にも対応し、撮影時の自由度を高めます。

2.35倍望遠レンズでiPhoneの撮影領域を拡張

2.35倍望遠レンズを装着することで、iPhone 17 Proシリーズでは235mm相当、iPhone 16 Proシリーズでは282mm相当の焦点距離で撮影できます。野鳥観察やコンサート、ストリート、都市風景まで高精細に撮影可能です。

・iPhone 17 Proシリーズ：

235mm（光学4倍）／最大2350mm相当

・iPhone 16 Proシリーズ：

282mm（光学5倍）／最大1410mm相当

microSDカードスロット搭載

microSDカードスロットを搭載しているため、iPhoneの容量を気にせず、4K動画やRAW写真の撮影、長時間の記録に対応します。

PGYTECH PhotoVideo Creative Appと連携

PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリと連携することで、フィルムカメラのような質感や雰囲気を再現した撮影が可能です。iPhoneの過度なシャープ感を抑え、より自然な画質に整えます。

拡張性に優れたモジュラー設計

グリップ分離型の高強度PC素材スマートフォンケースと、2.35倍望遠レンズがセットになったオールインワンセットのほか、別売りの2倍望遠レンズやフィルターアダプター（62mm／67mm）などを追加することで、用途に応じたカスタマイズが可能です。

レビューコンテンツ公開

RetroVa オールインワンセットを紹介したスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。

●PGYTECH RetroVa オールインワンセットレビュー│iPhoneの望遠撮影を拡張できるキット

https://pgytech-japan.com/blogs/blog/pgytech-retrova-iphone_review_0036

RetroVaシリーズの詳細／購入

● RetroVa オールインワンセット

販売価格：税込41,800円

［PGYTECH JAPAN公式サイト］

・iPhone 16 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-127

・iPhone 16 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-128

・iPhone 17 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-125

・iPhone 17 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-102

［Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング］

※順次発売予定

iPhone 16 Pro用

● RetroVa グリップキット

販売価格：税込15,400円

［PGYTECH JAPAN公式サイト］

・iPhone 16 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-123

・iPhone 16 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-124

・iPhone 17 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-072

・iPhone 17 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-102

［Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング］

※順次発売予定

iPhone 17 Pro用

●RetroVa 62mm フィルターアダプターリング

販売価格：税込3,520円

［PGYTECH JAPAN公式サイト］

・iPhone 16 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-103

・iPhone 17 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-105

［Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング］

※順次発売予定

iPhone 17 Pro用

●RetroVa 67mm フィルターアダプターリング

販売価格：税込3,520円

［PGYTECH JAPAN公式サイト］

・iPhone 16 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-104

・iPhone 17 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-129

［Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング］

※順次発売予定

iPhone 17 Pro Max用

● RetroVa 2倍望遠レンズ

販売価格：税込14,960円

［PGYTECH JAPAN公式サイト］

・iPhone 16 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-106

・iPhone 16 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-136

・iPhone 17 Pro用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-131

・iPhone 17 Pro Max用：

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-129

［Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング］

※順次発売予定

iPhone 17 Pro用

● RetroVaシリーズ 商品一覧

https://pgytech-japan.com/collections/retrova

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

また、セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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