ユニーリサーチ、アンケートの「クロス集計」機能をリリース

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、アンケートの回答データを回答者属性や回答内容ごとに掛け合わせて分析できる新機能「クロス集計」をリリースしました。

本機能により、これまでExcelや専用ツールで行われている集計作業をユニーリサーチ上でそのまま完結できるようになり、手軽で素早い分析を実現します。

■背景

ユニーリサーチは、マーケターや新規事業担当者、プロダクトマネージャーなど、リサーチの専門家に限らず幅広いビジネスパーソンに利用されるセルフリサーチ型のサービスです。

アンケート調査においては、収集したデータを回答者の性別・年代などの属性と回答内容を掛け合わせて分析する「クロス集計」が、インサイト発見の基本的なステップです。一方で、クロス集計を行うためには専用ツールへのデータ書き出しやExcelでの加工といった複数のステップが必要となっており、その工数と難易度がリサーチに不慣れな担当者にとっての障壁となっていました。

今回ユニーリサーチでは、調査データの収集から分析までを1つの画面でシームレスに完結できるよう、「クロス集計」機能を新たに追加しました。別ツールへの書き出しは不要で、はじめて集計作業を行う方でも、直感的な操作でクロス集計を進めることができます。

■クロス集計機能の特徴

1.専用ツール不要、直感的な操作で集計まで完結

Excelや集計専用ツールへの書き出しは不要。ユニーリサーチの画面上で、比較項目と分析軸を選ぶだけでクロス集計が完成します。リサーチ初心者の方でも、簡単に使いこなせます。

2. アンケート回収後すぐに分析を開始

データ収集と並行してリアルタイムで集計結果を確認でき、調査～分析の時間を大幅に短縮します。

3. 見やすい表形式での表示・エクスポート

集計結果は見やすい表形式ですぐに表示されます。クリップボードにコピーしたり、CSV形式で一括ダウンロードもできるので、資料作成やチーム内での共有もスムーズです。

ユニーリサーチで行ったアンケートについては追加料金なしで本機能をご利用いただけます。

無料ウェビナー開催

クロス集計機能のリリースに伴い、アンケートの設計からクロス集計までの基本を解説する無料ウェビナーを開催いたします。

「アンケートを取ったものの、うまく分析できていない」「クロス集計って何から始めればいいかわからない」--こんなお悩みはありませんか？調査設計の基本から、ユニーリサーチのクロス集計表機能を実際に操作しながら学べるハンズオン形式のセミナーとなっておりますので、奮ってご参加ください。

アンケート、やって終わりになっていませんか？

意思決定につなげる調査設計＆クロス集計ハンズオンセミナー

日時：2026年4月21日(火) 16:00～17:00

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

講師 ：株式会社プロダクトフォース 穴井・新後閑

詳細・お申込みはこちら :https://unii-research.connpass.com/event/389804/ウェビナーのお申込みはこちら（無料）

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集することができます。現在までに3,300社以上の企業が導入し、累計81,000件以上のインタビューがあります。コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスとしては「インタビュー件数」「登録企業数」No.1を獲得（※）。

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

公式サイト：https://unii-research.com/business/

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp