ブルーモ証券、マネーツリーとAPI連携を開始

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）とマネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポールチャップマン）は、マネーツリーが提供する各種サービスとのAPI連携を開始したことをお知らせします。

■リアルタイムな資産状況を確認可能に

今回のAPI連携により、ブルーモ証券のアプリへのログイン不要でマネーツリーの各種サービス上からブルーモ証券の口座の資産残高や保有銘柄の資産状況を確認できるようになりました。

他の金融機関口座と合わせて資産状況を確認できるため、今後の資産運用配分の見直し時にも利便性高くご利用いただけます。

連携開始日：2026年4月7日

連携方法：Moneytree ID内の「口座」タブから「＋」ボタンを押して「証券」カテゴリを選択の上、ブルーモ証券を指定いただき、メールアドレスを入力して認証してください。

■マネーツリーについて

2012年に日本で創業し、金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

■ブルーモ証券では4月23日に定年退職者向け資産運用セミナーを開催

ブルーモ証券では、2026年4月23日(木)14:00～15:30に定年退職を迎えられる方を対象とした資産運用セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、ファイナンシャルプランナーとして多くのメディアや講演で活躍されている西山美紀 氏を講師にお招きし、老後の支出構造や資産の取り崩しで失敗しやすいポイントなど、退職後のお金の全体設計についてわかりやすく解説します。

また、ブルーモ証券CEOの中村仁から退職後の資産を「使いながら運用する」ためのポートフォリオ管理や資産運用の方法について説明いたします。

従来の「貯金を取り崩すだけ」の資産管理ではなく、資産寿命を延ばしながら安定的に資産を活用するための考え方と実践的な方法など、 退職後の資産運用について理解を深めたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

「退職後のお金をどう守り、どう使うか」-年金・資産寿命・運用の考え方-」開催概要

開催日時：4月23日(木)14:00～15:30

開催方法：オンライン

申込方法：以下のURLからお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_K0oT7RqoTGeAzHkcKmYy_Q

※当社ではお客様の個人情報を適切に管理しております。

本セミナーに参加いただく際には当社のプライバシーポリシーに同意いただいたものとみなします。

https://bloomo.co.jp/privacy

■重要なご注意事項

本セミナーにおいては、ブルーモ証券株式会社が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

ブルーモ証券でのお取引に際しては、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引は、株価、為替、金利、その他指標の変動等により損失が生じ投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の開始にあたっては、契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、あらかじめリスク及び手数料等を下記リンクにてご確認ください。

取引に関する費用とリスク：https://bloomo.co.jp/risk

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

＜公式ウェブサイト＞https://bloomo.co.jp

＜公式SNS＞

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。