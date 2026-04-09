最小スペースで最大の利益を。マルチベーカーシリーズに待望の新型が登場！

株式会社サンテックコーポレーション

■ マルチベーカー Petit（プチ）アジャスト機構付き《E-MPT-1》

セルフサービスにも最適。高さ調節で広がるメニュー。 シリーズ最小の「Petit」に、上蓋の高さ調節ができる「アジャスト機構」を搭載しました。

誰でも簡単： シンプルな操作性で、お客様によるセルフ調理にも対応。

厚みを問わない： メニューに合わせて最適な高さに調整でき、常に最高の仕上がりをキープします。

アジャスター機能採用により、E-MPTにしかできないプレート【バンズバーガー】【ホットサン】【パニーニ】【ビッグホットサンド】がMPTシリーズでも可能になりました。

＜機械仕様＞

商品名： マルチベーカーE-MAX

型番：E-MAX-1

電源：AC100V

消費電力：600W

「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。

下記展示会にて実物商品をご覧いただけます。

第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。

開催期間 4/15～17

開催場所 東京ビックサイト

弊社ブース F-S14

【会社概要】

会社名：株式会社サンテックコーポレーション

本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12

設立：1993年11月12日

営業内容：

- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売- 食品製造機械、調理機械の輸出入- 製菓・製パン材料の製造販売- 包装資材の販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社サンテックコーポレーション

TEL：03-6746-9797 MAIL：info@suntec-jp.co.jp