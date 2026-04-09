【クリエイター必見】創造者の祭典「The CREATORS」に「CLIP STUDIO PAINT」が協賛！CLIPPYプレゼントキャンペーンも実施

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、エンタメ業界の企業と様々な創作分野のクリエイターが参加する交流型リアルイベント「The CREATORS」に協賛します。セルシスは、イベントに申込みされた方（*1）を対象に「CLIP STUDIO PAINT」の素材購入などに活用できるCLIPPYのプレゼントキャンペーンを実施します。本イベントへの協賛を通じて、「新しい表現に挑戦したい」「同じ志を持つ仲間や企業とつながりたい」、そんなクリエイターの皆さんを全力で応援します。

▼The CREATORS

https://creators.twxd.jp/(https://creators.twxd.jp/)

■The CREATORSとは

「The CREATORS」は“クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトとしたクリエイターのための総合コミュニティイベントです。ゲーム・アニメ・出版・音楽・VR・XR・Vtuberといったエンタメ業界の企業をはじめ、イラストレーター・漫画家・ゲームクリエイター・デザイナー・小説家・ライター・音楽クリエイター・声優といった様々な創作活動を行うクリエイターが参加し、積極的な交流が行われます。

■イベント概要

▼主催

株式会社トライデントワークス

▼開催日時

2026年4月17日(金) ～ 4月18日(土)

・10:00～16:00 イベント

・17:00～20:00 懇親会

▼会場

秋葉原UDX 2F・4F

AKIBA_SQUARE、UDX Gallery、UDX Gallery NEXT-1・2・3、UDX シアター

▼チケット情報

・日中参加：2,200円（税込）／各日 ※当日参加の場合は2,600円（税込）

・懇親会参加：8,500円（税込）／各日

▼内容

ポートフォリオコーナー／企業ブース展示／出張編集部／来場者交流ラウンジ／懇親会 ほか

▼イベントの詳細は公式サイトをご確認ください

https://creators.twxd.jp/

■「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーン概要

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとした、CLIP STUDIOシリーズなどで作品制作に活用できるポイント「CLIPPY」を500CLIPPYプレゼントします。ブラシ・トーン・スタンプ・3Dなどの素材をダウンロードしたり、オリジナル素材を出品できる素材提供サービス「CLIP STUDIO ASSETS(https://assets.clip-studio.com/ja-jp/)」などでご利用いただけます。

▼対象

「The CREATORS」イベントに申込みされた方

イベント申込みフォーム：https://twxd.jp/creators/signup/

▼申込方法

イベントから配信されるリマインドメールに掲載の「CLIPPYプレゼントお申し込みフォーム」、もしくは「クリエイターズポータル」からお申し込みください。

CLIPPYはイベント終了後、1週間程度でお申し込み時に入力いただいたCLIP STUDIOアカウントに直接付与されます。

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、6,000万人以上が利用した（*2）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*1 既にイベントに参加お申込み済みの方も対象となります。

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/