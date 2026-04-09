【クリエイター必見】創造者の祭典「The CREATORS」に「CLIP STUDIO PAINT」が協賛！CLIPPYプレゼントキャンペーンも実施
セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、エンタメ業界の企業と様々な創作分野のクリエイターが参加する交流型リアルイベント「The CREATORS」に協賛します。セルシスは、イベントに申込みされた方（*1）を対象に「CLIP STUDIO PAINT」の素材購入などに活用できるCLIPPYのプレゼントキャンペーンを実施します。本イベントへの協賛を通じて、「新しい表現に挑戦したい」「同じ志を持つ仲間や企業とつながりたい」、そんなクリエイターの皆さんを全力で応援します。
▼The CREATORS
https://creators.twxd.jp/(https://creators.twxd.jp/)
■The CREATORSとは
「The CREATORS」は“クリエイターと企業が繋がれる場”をコンセプトとしたクリエイターのための総合コミュニティイベントです。ゲーム・アニメ・出版・音楽・VR・XR・Vtuberといったエンタメ業界の企業をはじめ、イラストレーター・漫画家・ゲームクリエイター・デザイナー・小説家・ライター・音楽クリエイター・声優といった様々な創作活動を行うクリエイターが参加し、積極的な交流が行われます。
■イベント概要▼主催
株式会社トライデントワークス
▼開催日時
2026年4月17日(金) ～ 4月18日(土)
・10:00～16:00 イベント
・17:00～20:00 懇親会
▼会場
秋葉原UDX 2F・4F
AKIBA_SQUARE、UDX Gallery、UDX Gallery NEXT-1・2・3、UDX シアター
▼チケット情報
・日中参加：2,200円（税込）／各日 ※当日参加の場合は2,600円（税込）
・懇親会参加：8,500円（税込）／各日
▼内容
ポートフォリオコーナー／企業ブース展示／出張編集部／来場者交流ラウンジ／懇親会 ほか
▼イベントの詳細は公式サイトをご確認ください
https://creators.twxd.jp/
■「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーン概要
イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとした、CLIP STUDIOシリーズなどで作品制作に活用できるポイント「CLIPPY」を500CLIPPYプレゼントします。ブラシ・トーン・スタンプ・3Dなどの素材をダウンロードしたり、オリジナル素材を出品できる素材提供サービス「CLIP STUDIO ASSETS(https://assets.clip-studio.com/ja-jp/)」などでご利用いただけます。
▼対象
「The CREATORS」イベントに申込みされた方
イベント申込みフォーム：https://twxd.jp/creators/signup/
▼申込方法
イベントから配信されるリマインドメールに掲載の「CLIPPYプレゼントお申し込みフォーム」、もしくは「クリエイターズポータル」からお申し込みください。
CLIPPYはイベント終了後、1週間程度でお申し込み時に入力いただいたCLIP STUDIOアカウントに直接付与されます。
「CLIP STUDIO PAINT」について
「CLIP STUDIO PAINT」は、6,000万人以上が利用した（*2）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。
CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/
X：https://x.com/clip_celsys
YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel
Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/
TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp
*1 既にイベントに参加お申込み済みの方も対象となります。
*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail: press@celsys.com
法人のお客様
https://www.celsys.com/clipsolution/