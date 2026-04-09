ニューラルポート、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主催のアクセラレーションプログラムJIVLのNY・Tokyo Demo Dayに登壇

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」）が運営するスタートアップ伴走プログラムJapan Inclusive Ventures Lab（JIVL）にて、New York（Morgan Stanley 本社）及び東京（ポットラック八重洲）で開催したDemo Dayに登壇いたしましたことをご報告させていただきます。

New York Demo Dayの様子

Tokyo Demo Dayの様子

Japan Inclusive Ventures Labとは

「Japan Inclusive Ventures Lab」（JIVL）は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が2024年に立ち上げたスタートアップ伴走プログラムで、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の戦略的パートナーであるモルガン・スタンレーが米州およびヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域で展開している「Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures」を活用しています。JIVLは、MUFGとモルガン・スタンレーの強みを生かし、日本における世界基準のスタートアップ伴走を目指しています。

JIVL第3期の募集開始

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100028/table/34_1_87f4ca3a3dc55925ee3c77945dacdd8f.jpg?v=202604101251 ]

今後の展望

三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーの豊富なネットワークと強化なバックアップをもとに、「Update the Brain OS」のミッションを達成すべく、グローバルインパクトを目指して参ります。

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp