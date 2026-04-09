世界最大の放送機器展覧会「NAB Show 2026」に出展
パナソニック株式会社（本社：東京都品川区、CEO：豊嶋 明、以下、パナソニック）は、2026年4月19日から22日（現地時間）まで、米国ラスベガスで開催される世界最大の放送機器見本市、国際放送機器展「NAB Show 2026」に出展します。
パナソニックブース（ラスベガス・コンベンション・センターのCentral Hall、ブース番号C3509）では、「Experience the Complete AV Ecosystem」を全体テーマに、近年多様化が進む様々な映像制作現場へ向けたAVエコシステムをご紹介します。
メインコーナーでは、“Welcome to the Arena!”と題してスポーツイベント会場をイメージしたライブエンターテインメント空間を構築。実際のユースケースを交えながら、会場演出をサポートする最新技術をご覧いただけます。
また、動画配信やポッドキャスト番組制作など、昨今需要が拡大している配信スタジオを模したコーナーでは、リモートカメラとAI技術を組み合わせた撮影効率化ソリューションをご紹介します。
※本プレスリリースに記載の出展内容は、予告なく変更になる場合があります。
【お問い合わせ先】
・パナソニック 放送・業務用映像システム サポートセンター
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav/supportcenter
・パナソニック LUMIX・ムービー ご相談窓口
フリーダイヤル：0120-878-638
受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]世界最大の放送機器展覧会「NAB Show 2026」に出展（2026年4月9日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260409-2
＜関連情報＞
・放送・業務用映像システム
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav/top
・デジタルカメラ（LUMIX）
https://panasonic.jp/dc/
・サウンドシステム
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/sound/top