株式会社ビジョン、中部国際空港第２ターミナル到着ロビーに新たに「NINJA WiFi(R)」専用の「スマートピックアップ」ロッカーを設置。

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」のテーマのもと、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開する株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田健司）は、訪日客向け「NINJA WiFi(R)」のレンタル機器を、カウンターに並ばずに受け取れる「スマートピックアップ」ロッカーでの提供を中部国際空港第２ターミナル到着ロビーに新たに「NINJA WiFi(R)」専用のロッカーを設置いたしました。

［スマートピックアップ設置場所：中部国際空港 第２ターミナル 到着ロビー]

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P9qbp6DoiW0 ]

2025年の年間訪日外客数は42,683,600人で、前年比では15.8%増と、過去最高であった2024年の36,870,148人を580万人以上上回り、年間過去最高を更新しました。（※１）近年の旺盛なインバウンド需要により、「NINJA WiFi(R)」を選んでくださる方が増加しています。

※１ 日本政府観光局「2026年１月21日報道発表」

https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20260121_1615-1.pdf

「NINJA WiFi(R)」では、サービス開始以来、空港を中心に日本国内のさまざまな場所にレンタル機器の受け取りができるタッチポイントを設けてきました。その中でも空港においては、到着ロビーや乗り継ぎ先への設置にも注力し、訪日客が日本国内を巡る導線から外れることなく、いつでも受け取りができる環境整備に努めています。今後も順次設置場所の拡大をしてまいります。

同時に、訪日客のニーズに合わせ「SIMカード」においても、最大５枚まで「スマートピックアップ」でのロッカー受け取りが可能です。ロッカー受け取りを通じて、競合他社との差別化を図るとともに、日本を訪れる外国人観光客に、より便利で快適な体験を提供し、満足度向上と事業拡大を目指してまいります。

当社は、引き続きお客さまのご利用シーンに沿ったサービスの拡充を図ると共に、ネットワーク品質、接続可能エリア拡充に尽力し、世界中で快適なモバイルインターネット接続環境を提供してまいります。

■「スマートピックアップ」設置空港

●成田国際空港 第３ターミナル １階 国際線到着ロビー

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：05:00-12:00、13:00-20:30

●羽田空港 第３ターミナル ２階 到着ロビー

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：05:15-15:00、15:30-23:00

●関西国際空港 第１ターミナル １階 北側 国際線到着ロビー

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：00:01-22:00

●関西国際空港 第２ターミナル 国際線出発口 グローバルWiFiカウンター

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：00:01-09:30、10:00-21:00

●中部国際空港（セントレア）第１ターミナル ２階 アクセスプラザ

申込期限：受取希望日の２日前 日本時間15:00まで

時間：05:00-10:00、11:00-19:00

●中部国際空港（セントレア）第２ターミナル １階 到着ロビー

申込期限：受取希望日の２日前 日本時間15:00まで

時間：11:00-17:00 （１部制）

●福岡空港 国際線ターミナル １階 到着ロビー

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：05:00-10:00、10:30-20:30

●那覇空港 国際線ターミナル １階 到着ロビー

申込期限：受取希望日の１日前 日本時間15:00まで

時間：07:00-20:00

●新千歳空港 国際線ターミナル ２階

申込期限：受取希望日の３日前 日本時間15:00まで

時間：07:00-18:30

■ 「NINJA WiFi(R)」 サービス概要 2026年１月現在

・サービス内容：日本用Wi-Fiルーターレンタルサービス

・料金：440円(税込)／日から

・申込方法： Webサイト（https://ninjawifi.com/(https://ninjawifi.com/?utm_source=prtimes))

＊対応言語：英語・中国語（繁）・日本語

・機器受取／返却方法：空港カウンター（国内10空港、うち７空港に「スマートピックアップ」ロッカー設置）、宅配（日本全国）、観光案内所・施設（20か所）、営業所（２か所）

■ 株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

１. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

２. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

３. グランピング・ツーリズム事業

４. その他