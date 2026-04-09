AI Hack、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek-春 2026-」に登壇～Hakuhodo DY ONEとの「ONE-AIO Lab」を通じたAI検索最適化の最前線を解説～

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株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、2026年4月22日（水）から24日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティングWeek -春 2026-」において、セミナー登壇することをお知らせいたします。




■背景


ChatGPTや検索エンジンへのAI搭載（Google AI Overviews等）により、生活者の情報収集行動は「検索して探す」から「AIから答えを受け取る」形へと激変しています。これに伴い、企業のマーケティング活動においても、従来のSEOに加え、AIに正しく自社ブランドを認識・推奨させる「AIO（AI最適化）」の重要性が急速に高まっています。



本セッションでは、Hakuhodo DY ONEの持つデジタルマーケティングの知見と、AI Hackの技術力を融合させた「ONE-AIO Lab」での最新の研究データをもとに、AI時代のブランド価値向上のための戦略を提案します。


■セッション概要


テーマ　　　　：AI検索最前線 - ONE-AIO Lab 調査・研究データで読み解くトレンドと生活者の未来


セッション日時：2026年4月22日（水） 12:30 ～ 13:30


登壇者　　　　：株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部ONE-AIO Lab R＆D局　 増渕 佑美氏


　　　　　　　　株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部ONE-AIO Lab R＆D局／ONE-AIO Lab所長 登 章良氏


　　　　　　　　株式会社Hakuhodo DY ONE ECマーケティング本部 本部長代理 毛利 崇之氏


　　　　　　　　株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部 本部長 平林 孝仁氏


　　　　　　　　株式会社AI Hack 代表取締役 / ONE-AIO Lab 技術顧問 中道 大輔


■イベント概要


名称　　　　：マーケティングWeek 春 2026


会期　　　　：2026年4月22日（水）～24日（金）


会場　　　　：東京ビッグサイト 南展示棟


主催　　　　：RX Japan 合同会社


参加費　　　：無料


参加方法　　：以下URLより事前申し込みが必要です


　　　　　　　https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html


■ONE-AIO Lab(https://one-aio-lab.hakuhodody-one.co.jp/)について


Hakuhodo DY ONEが、博報堂ＤＹグループの横断的な AI 推進プロジェクト（HCAI Initiative）の一環として設立した、AI検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI最適化）研究開発組織です。Hakuhodo DY ONEの持つ幅広いデジタルマーケティングの実績と、AI Hack代表の中道大輔によるAIO技術の専門的な視点を掛け合わせることで、AI検索アルゴリズムの深い理解と革新的なAIOソリューションの開発・提供を推進します。


■本件に関するお問い合わせ


【株式会社AI Hack 会社概要】


会社名　　　：株式会社AI Hack


住所　　　　：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階


代表取締役　：中道大輔


事業内容　　：生成AI分野におけるサービスの提供


URL 　　　 ：https://ai-hack.co.jp/