AI Hack、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek-春 2026-」に登壇～Hakuhodo DY ONEとの「ONE-AIO Lab」を通じたAI検索最適化の最前線を解説～

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、2026年4月22日（水）から24日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティングWeek -春 2026-」において、セミナー登壇することをお知らせいたします。

■背景

ChatGPTや検索エンジンへのAI搭載（Google AI Overviews等）により、生活者の情報収集行動は「検索して探す」から「AIから答えを受け取る」形へと激変しています。これに伴い、企業のマーケティング活動においても、従来のSEOに加え、AIに正しく自社ブランドを認識・推奨させる「AIO（AI最適化）」の重要性が急速に高まっています。

本セッションでは、Hakuhodo DY ONEの持つデジタルマーケティングの知見と、AI Hackの技術力を融合させた「ONE-AIO Lab」での最新の研究データをもとに、AI時代のブランド価値向上のための戦略を提案します。

■セッション概要

テーマ ：AI検索最前線 - ONE-AIO Lab 調査・研究データで読み解くトレンドと生活者の未来

セッション日時：2026年4月22日（水） 12:30 ～ 13:30

登壇者 ：株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部ONE-AIO Lab R＆D局 増渕 佑美氏

株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部ONE-AIO Lab R＆D局／ONE-AIO Lab所長 登 章良氏

株式会社Hakuhodo DY ONE ECマーケティング本部 本部長代理 毛利 崇之氏

株式会社Hakuhodo DY ONE オウンドソリューション本部 本部長 平林 孝仁氏

株式会社AI Hack 代表取締役 / ONE-AIO Lab 技術顧問 中道 大輔

■イベント概要

名称 ：マーケティングWeek 春 2026

会期 ：2026年4月22日（水）～24日（金）

会場 ：東京ビッグサイト 南展示棟

主催 ：RX Japan 合同会社

参加費 ：無料

参加方法 ：以下URLより事前申し込みが必要です

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html

■ONE-AIO Lab(https://one-aio-lab.hakuhodody-one.co.jp/)について

Hakuhodo DY ONEが、博報堂ＤＹグループの横断的な AI 推進プロジェクト（HCAI Initiative）の一環として設立した、AI検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI最適化）研究開発組織です。Hakuhodo DY ONEの持つ幅広いデジタルマーケティングの実績と、AI Hack代表の中道大輔によるAIO技術の専門的な視点を掛け合わせることで、AI検索アルゴリズムの深い理解と革新的なAIOソリューションの開発・提供を推進します。

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/