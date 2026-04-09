【異例の大ヒット】SALONIA「ペン型美顔器」が発売から約1カ月で計画比310%*達成、楽天ランキングにて合計20冠**を獲得！　場所と時間を選ばない、”ながら美容”のニーズをキャッチ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA】が2026年3月2日（月）に発売したペン型美顔器「フェイスカレントポインター」は、発売から約1カ月で計画比310%*を達成し、楽天市場の売上ランキングにて合計20冠**を獲得しました。

商品名 サロニア フェイスカレントポインター

税込価格 13,200円

流通

[店頭] 全国のバラエティショップ（一部店舗を除く）

[ EC ] 公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)、ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html)等）

* 2026年3月31日時点のオンラインにおける累計販売個数

** 楽天市場デイリーランキング 美容・コスメ・香水＞メイク道具・ケアグッズ デイリーランキング 1 位

2026年3月4日（水）更新（集計日：3月3日）、3月8日（日）更新（集計日：3月7日）、3月9日（月）更新（集計日：3月8日）、3月10日（火）更新（集計日：3月9日）、3月12日（木）更新（集計日：3月11日）

楽天市場デイリーランキング 美容・コスメ・香水＞メイク道具・ケアグッズ＞ボディマッサージグッズ デイリーランキング 1 位

2026年3月4日（水）更新（集計日：3月3日）、3月5日（木）更新（集計日：3月4日）、3月6日（金）更新（集計日：3月5日）、3月7日（土）更新（集計日：3月6日）、3月8日（日）更新（集計日：3月7日）、3月9日（月）更新（集計日：3月8日）、3月10日（火）更新（集計日：3月9日）、3月11日（水）更新（集計日：3月10日）、3月12日（木）更新（集計日：3月11日）、3月14日（土）更新（集計日：3月13日）、3月15日（日）更新（集計日：3月14日）、3月21日（土）更新（集計日：3月20日）、3月22日（日）更新（集計日：3月21日）、3月23日（月）更新（集計日：3月22日）、3月26日（木）更新（集計日：3月25日）

ヒットの背景

近年の美顔器市場においてリフトアップ効果を訴求する商品が増加しニーズが高まる一方、「使用環境が限られるので継続しにくい」「2万円を超える高価格帯で手が出しにくい」という課題がありました。それに対し、当商品は13,200円（税込）というリーズナブルな価格と速攻リフトケア*1という高機能を両立。場所と時間を選ばず「ながら美容」ができる利便性が評価され、発売から約1か月で計画比310%*2を達成しました。

従来のペン型美顔器における課題「使用時の痛みや肌への負担」に対し、スティック内部のバネ圧力を徹底検証。デリケートな顔の筋肉に最適な圧となるよう緻密な設計を施すことで、使い心地の良さと確かな手応えを実現させました。

お客様の声として「小さなカッサが思いのほか顔や首筋にフィットしてとても使いやすかった」「終わった後は顔全体がパッと明るく軽やかになるのが嬉しい」「ながらで使用しただけで、仕事あがりでも顔がすっきりしてテンション上がる」といただいています。

*1 「押す」「流して、持ち上げる」独自のお手入れ方法のこと

*2 2026年3月31日時点のオンラインにおける累計販売個数において

商品特長

[１] 最適なバネ圧力の＜クッションスティック＞で筋膜にアプローチ

伸縮するクッションスティックにより固くなりがちな筋膜を刺激し、手が届きにくいピンポイントな部位にアプローチ。デリケートな顔にも安心して使用できる、最適な圧力に設計しました。

[２] プロの技術を再現する＜カッサ＞で、リンパに沿って*流す

カッサでリンパに沿って*流し、すっきりとした印象へ導きます。人間工学に基づいた親指のような形状で、プロのハンドテクニックを再現します。

* 流すように機器を動かすこと

[３] 充電不要、肌にやさしい＜マイクロカレント＞で効果的なケア

マイクロカレントとは刺激をほとんど感じない微弱な電流のことで

美顔器や医療器具にも使用されています。

[４] 骨格矯正のプロ、山口良純先生が監修

代官山山口整骨院の院長。小顔や骨格バランスに関する専門的な知見をもとに筋膜への適切なアプローチ設計や独自メソッドなどを監修いただきました。適切なバネ圧でポイントを「押し」、その後に「流し」「引き上げて止める」。この施術において重要なポイントを反映させ、顔全体の印象を効率よく整えます。

[５] コンパクトでスタイリッシュ、スキマ時間に使用可能

卵1個分の重さ*1、紙幣の横幅*2と同程度なので、持ち運びしやすくコンパクトです。

EMS美顔器のように充電や肌を濡らすことが不要なので、どこでも手軽にケア。

*1 卵Mサイズの重さ約50-60g *2 日本紙幣の横幅 約150-160mm

リリース： https://i-ne.co.jp/news/66824/(https://i-ne.co.jp/news/66824/)

商品概要

カラー ： シルバー

サイズ ： 約19 × 15 × 157mm

重さ ： 約55g

HP : https://salonia.jp/product/skin/facialcaredevice/facecurrentpointer/

クッションスティックとカッサには、金属アレルギーが起きにくい医療用サージカルステンレスを使用。

【SALONIA公式】

HP https://salonia.jp/

Instagram https://www.instagram.com/salonia_official/

Ｘ https://x.com/salonia01

TikTok https://www.tiktok.com/@salonia_official