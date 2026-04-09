全社AIパートナー「オタスケAI」を正式リリース。補助金活用から営業・採用支援まで、中小企業の経営課題を横断支援

株式会社西河マネジメントセンター

株式会社西河マネジメントセンター（本社：京都府乙訓郡、代表取締役：西河 豊）は、中小企業の経営課題を横断的に支援する全社AIパートナー「オタスケAI」を正式リリースしました。

補助金・助成金活用、事業計画作成、財務分析、営業支援、採用支援、社内ナレッジ活用までを一体で支援し、AI導入を“業務効率化”で終わらせず、“成果創出”につなげる伴走型AIとして提供します。

中小企業のAI活用は「導入」より「成果化」が難しい

近年、AI活用への関心は高まる一方で、中小企業では「何に使えばよいかわからない」「導入しても定着しない」「成果につながらない」といった課題が顕在化しています。

オタスケAIは、こうした課題に対し、経営戦略から現場業務までを包括的に支援する“全社AIパートナー”として開発されました。

中小企業のAI活用を阻む要因として「専門性不足」と「伴走パートナー不在」が示されており、97％の企業が課題を抱え、成果を出せているのは21％にとどまるという問題提起がなされています。

オタスケAIは、単なるツール提供ではなく、導入・定着・活用までを見据えた支援を行うことで、この“理想と現実のギャップ”を埋めることを目指しています。

オタスケAI とは

オタスケAIは、経営者だけのためのAIでも、単なるチャットツールでもありません。

経営企画、営業、採用、社内情報共有など、企業活動の複数領域にまたがって活用できる全社AIパートナーです。

代表的な活用シーンとして「経営」「営業」「採用」の3領域が示されており、試算表分析や事業計画ドラフト作成、営業ロールプレイ・トークスクリプト生成、求人票作成や面接シート評価などを支援する構成になっています。

また、社内ナレッジの集約やルーティンワークの削減により、属人化の解消、情報アクセスの迅速化、社員の高付加価値業務へのシフトも支援します。部門ごとに個別最適でAIを使うのではなく、会社全体の“部分最適”から“全体最適”への転換を後押しする点が特長です。

汎用AIとの違い 検索・要約で終わらず、実務成果の創出まで支援

一般的なAIツールは、検索・要約・文章生成などの用途で活用される一方、実際の経営判断や現場改善に必要な成果物作成まで踏み込めないケースも少なくありません。

オタスケAIは、社内データや現場業務、そして西河マネジメントセンターが培ってきたコンサルティング知見を活かし、経営や実務に直結するアウトプットの作成を支援する点で差別化されています。

同社ではこの考え方を、「国家成長戦略連動型AIシステム」として位置づけています。

これは、補助金・助成金や投資促進施策など、国の成長戦略と連動する制度活用を経営改革に結びつける発想であり、中小企業が“使える制度”を“成果につながる行動”へ変えることを支援するものです。

また、日本の中小企業を取り巻く環境として、補助金・助成金をはじめとする国の支援制度が多数存在する一方で、

「自ら調べなければ情報にたどり着けない」「制度内容が複雑で理解しづらい」「申請手続きが煩雑で活用しきれない」といった課題が依然として存在しています。

結果として、本来活用できるはずの支援制度が十分に活かされず、経営機会の損失につながっているケースも少なくありません。

オタスケAIは、こうした制度活用のハードルを下げるため、補助金・助成金のマッチング診断から、事業計画書の作成支援、申請に必要な資料作成までを一貫してサポートします。

これにより、「制度を知る」だけでなく「実際に活用し、成果につなげる」までを支援し、中小企業の成長機会を最大化します。

また、日本の中小企業を取り巻く環境として、補助金・助成金をはじめとする国の支援制度が多数存在する一方で、

「自ら調べなければ情報にたどり着けない」「制度内容が複雑で理解しづらい」「申請手続きが煩雑で活用しきれない」といった課題が依然として存在しています。

結果として、本来活用できるはずの支援制度が十分に活かされず、経営機会の損失につながっているケースも少なくありません。

オタスケAIは、こうした制度活用のハードルを下げるため、補助金・助成金のマッチング診断から、事業計画書の作成支援、申請に必要な資料作成までを一貫してサポートします。

これにより、「制度を知る」だけでなく「実際に活用し、成果につなげる」までを支援し、中小企業の成長機会を最大化します。

主な機能

オタスケAIは、経営支援、補助金申請、助成金申請、経営計画、事業計画、人材採用、マーケティング、営業ロールプレイ、ナレッジマネジメント、経営分析など、10以上のカテゴリにわたる機能群を備えています。

主な機能例は以下の通りです。

想定される導入効果

- 補助金マッチング診断- 事業計画書・収支計画の作成支援- 試算表・決算書からの経営レポート作成- 試算表・決算書からの資金繰り表作成- 見積書・請求書・納品書AI- 契約書チェッカーAI- 経営アシスタント- 人材特性テスト（トリセツ）- 採用条件生成アシスタント- 履歴書・面接シート評価- 面接シミュレーション- 市場調査AI- 営業ロールプレイ／営業トークスクリプト生成- 社内ナレッジ学習・検索機能- 事業計画書作成(融資資料としても有効)- 社内ナレッジの中で、写真ナレッジ、外国語対応可能- ストレスケア- 企業価値算定(DCF法)

オタスケAIの導入効果イメージとして、新人教育コスト最大40％削減、資料作成時間60％削減といった例が示されています。

さらに業界別では、製造業で新人研修コスト30％削減・ライン停止時間15％短縮、不動産業で提案資料作成時間60％削減、サービス業で離職率8％改善など、活用シーンに応じた効果イメージが整理されています。

これらは、単なる業務効率化にとどまらず、採用・教育・営業・人材定着といった経営インパクトの大きい領域でもAI活用の可能性があることを示しています。

今後の展望と導入のご案内

株式会社西河マネジメントセンターは今後も、オタスケAIの提供を通じて、中小企業のAI導入・定着・成果創出を支援するとともに、補助金・助成金活用や人材育成を含む総合的な経営支援を強化してまいります。

AIを導入したいが何から始めればよいかわからない企業に対しても、無料相談を起点に段階的な導入支援を提供していきます。

サービス詳細・お問い合わせ

・ サービス概要(https://fjo-j.github.io/migiudeai-service/Otasuke%20AI)

・無料相談予約(https://meetings-na2.hubspot.com/kawai/otasuke-ai?uuid=4c9906e0-a990-412f-9f7d-16dd22b5fda2)

会社概要

会社名：株式会社西河マネジメントセンター

代表者：代表取締役 西河 豊

所在地：〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6、1-403

設立：2022年

Webサイト：https://joseikin.net/

本リリースに関するお問い合わせは、上記サイトまたはフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://x.gd/uiCMK