楽曲の「核」を担う至高のプリセット&サンプル！　国産ブランド「Hylen Lab」製品の取扱いを開始！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、2026年4月9日（木）より、デジタルクリエイター向けダウンロードストア「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」で「Hylen Lab（ハイレンラボ）」製品の取扱いを開始いたしました。これを記念して、同社のシンセ・プリセット6タイトルがひとつになった豪華バンドルパック『Hylen Lab Preset Bundle Vol.1』を、2026年4月23日（木）までの期間限定で、25%OFFで販売いたします。

「Hylen Lab」製品一覧ページ：https://sonicwire.com/product/maker/216673

「Hylen Lab」は、国内外のダンスミュージックシーンで高い支持を得る音楽プロデューサー／DJのHylen氏によって立ち上げられた日本発のサウンドデザイン・レーベルです。シーンの最前線で求められるサウンドの空気感やトレンドを鋭く捉え、自身の楽曲制作やプロデュースワークで培ったノウハウを凝縮したサンプルパックやシンセ・プリセットを提供しています。

このたび取扱いを開始する「Hylen Lab」製品では、業界トップの人気を誇るシンセサイザ-『Serum 2』の機能をフルに活用したSerumプリセット集をはじめ、アナログ・ドラム・シンセサイザーによる有機的なサウンドを収録するサンプル集など、現代の音楽制作に欠かせないエッセンスが詰め込まれた全9タイトルをラインナップ。世界基準のクオリティでありながら、日本のクリエイティブシーンにも即した実戦的なサウンドが揃っており、ジャンルを問わず多くのクリエイターのインスピレーションを刺激するでしょう。

本日より取扱いを開始した「Hylen Lab」製品の一部は、以下の通りです。

『Hylen Lab Preset Bundle Vol.1』の概要

Hylen Labのシンセ・プリセット6タイトルがひとつになった豪華バンドルパック。80種のVitalプリセットと136種のSerumプリセット（うち81種はSerum2専用）を収録し、Colour Bass、Tearout Dubstep、Riddimなどの音楽ジャンルの制作に重宝します。

本商品は、各シンセ・プリセットを個別で購入するよりもお得なバンドル価格で、制作を劇的に進化させるHylen Labの集大成を手に入れる事ができます。さらに、2026年4月23日（木）までであれば発売記念価格として25％OFF！ 通常価格8,000円（税込）のところ、6,000円（税込）でお求めいただけます。

税込価格：8,000円 ※4月23日（木）までは6,000円

製品紹介ページ： https://sonicwire.com/product/D0409

『Hortensia for Serum 2』の概要

Hylen氏自身のEP「F-LEX!!」の核となるサウンドが再現されたSerum 2のプリセットパック。パワフルなベース、攻撃的なサウンドを中心に、Colour BassやDubstep、Trapの制作に最適な全41プリセットを収録。



さらに高度な音作りを支えるSerumFXのRackも付属する、まさにHylenサウンドの真髄を体験できるパックです 。

税込価格：2,000円

製品紹介ページ：https://sonicwire.com/product/D0408

『Hylen Hardware Synthesis Vol.1 ULTRADRUM』の概要

アナログ・ドラム・シンセサイザー Vermona DRM1 MkIVの重厚かつ芯のあるサウンドを、24bit/96khzでレコーディング、及びプロセッシングを施したサンプルパック。

解像度高く抽出された贅沢なサウンドを余すところなく収録し、刺激的に調理されたサウンドや、ゲストクリエイター陣による個性際立つサンプルなども付属する全403サウンド。デジタルだけでは到達できない「音の厚み」と「説得力」を楽曲に与えます 。

税込価格：3,000円

製品紹介ページ：https://sonicwire.com/product/D0406

動画：https://youtu.be/xu7edLZ039w

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xu7edLZ039w ]

「SONICWIRE」では、今後も良質なデベロッパーのサンプルパック／ソフト音源の取扱いを順次拡充して参ります。公式WEBサイトでは音楽制作にお役立ていただける情報も発信しておりますので、どうぞご確認ください。

【SONICWIRE公式WEBサイト／SNSアカウント】

公式WEBサイト：https://sonicwire.com/

公式X：https://x.com/cfm_sonicwire

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cfm_sonicwire

公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_sonicwire

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfm.sonicwire

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 SONICWIRE担当

E-mail：sonicwire@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」とは https://sonicwire.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する、世界最大規模の「音」に関するソフトウェア、プラグイン、素材の総合ダウンロードストア。プロミュージシャン御用達の最高級オーケストラ音源から、世界人気No.1ドラム音源、楽曲制作用サウンド素材集（サンプルパック）、映像作品やスマホアプリに使える効果音、BGMまで、膨大なラインナップの中から好みのソフト音源やサウンド素材を、”いつでも・どこでも・すぐに”購入できる。また、音声分離などの音声編集サービス、必要なサウンド／音楽をライセンス又は制作するサービスなども展開。音に関わるクリエイションのためのツールとソリューションを提供している。

＜会社概要＞

会社名｜クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者｜代表取締役 伊藤博之

所在地｜〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設立｜1995年7月

事業内容｜

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。

コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/