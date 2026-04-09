リアルタイム同時翻訳アプリ「カルステップ-translator」をリリース　― 医師は日本語・患者は外国語、そのままの会話で診察が完結

合同会社MJSカンパニーカルステップ-translator：11か国語をリアルタイム翻訳し、要約する診療支援ＡＩ

合同会社MJSカンパニー（所在地：群馬県前橋市富士見町原之郷1074-5、代表：丸山潤）は、診察音声要約AIサービス「カルステップ」の新機能「カルステップ-translator」を2026年4月9日より提供開始しましたことをお知らせいたします。

本アプリは、診察室における医師と外国語話者の患者間のコミュニケーションを、リアルタイムの同時翻訳によって支援する診療支援ＡＩです。今までのカルステップ同様、診察後には自動的にカルテ記事が完成し、必要に応じて外国語の紹介状も作成します。

■ リリースの背景

訪日観光客数の回復や在留外国人の増加を背景に、一般クリニック・診療所においても外国語を話す患者との診察機会が増加しています。しかし、通訳者の手配は費用・時間ともにハードルが高く、多くの医療現場では「なんとかジェスチャーや翻訳アプリで対応している」というのが実情です。

こうした課題に対して、既存の音声認識AIサービスでは「会話を録音し、後から要約・翻訳する」というアプローチが主流でした。しかし、この方式では診察中のリアルタイムなやり取りには対応できず、患者さんが「今、自分の言葉が伝わっているか」を確認できないという根本的な課題が残ります。

カルステップ-translatorは、この課題に真正面から向き合い、「会話しながら、その場で翻訳が完結する」体験を実現しました。

■「カルステップ-translator」の特長

１. リアルタイム同時翻訳 ― 診察の流れを止めない

医師が日本語で話すと患者の画面には外国語で表示、患者が外国語で話すと医師の画面には日本語で表示されます。会話のテンポを崩すことなく、まるで通訳者がその場にいるかのような診察体験を実現します。

リアルタイム翻訳の画面２. 双方向・多言語対応 ― 英語だけに限らない（11か国語対応）

一方向の翻訳・英語のみへの対応ではなく、多言語を双方向でリアルタイムに翻訳します。英語・中国語（簡体字）・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語・スペイン語・タガログ語・タイ語・インドネシア語・ネパール語・シンハラ語の11言語に対応。医療現場で使用頻度が高いアジア系・欧米系・その他多様な外国人患者への対応が可能です。さらに、クリニック様のご要望に合わせて言語追加可能です。

言語選択画面３. 特別な機器・スタッフは不要

「カルステップ-translator」アプリをダウンロードするだけで利用開始できます。専用デバイスの購入や通訳スタッフの手配は不要です。（現在Windows版のみご提供しております。）

４. カルステップの既存機能と連携

従来の「カルステップ」が持つ診察内容の自動要約・SOAP形式カルテ整理機能はそのまま継続利用可能。外国語患者との診察においても、日本語・英語両方のカルテ記事が同時に作成でき、診察録作成の手間は変わりません。

日本語と外国語両方の要約結果表示５. 外国語ネイティブ表現での文書作成 ― 「伝わる」だけでなく「通じる」文書へ

機械翻訳をそのまま出力するのではなく、外国語の文書作法に則った自然な表現で文書を生成する機能を搭載しました。紹介状・病状説明などの文書を外国語の作法に基づいた自然な文章で生成できるため、患者さんへの説明資料や紹介状のクオリティを大幅に向上します。

■ 料金・キャンペーンについて

外国語で自然な表現の紹介状を作成可能

リリースを記念して、期間限定のキャンペーン価格を設定しております。

【新プランご契約の方（初期費用）】通常価格 70,000円 → キャンペーン価格 50,000円

【既存カルステップユーザーの方】事務手数料 10,000円のみで機能追加

現在、キャンペーン料金でご提供しております。

■ このような医療機関様におすすめです

・外国人患者の来院が増加しており、コミュニケーションに課題を感じているクリニック

・通訳者の手配コスト・手間を削減したい医療機関

・すでにカルステップをご利用中で、多言語対応を強化したい施設

・インバウンド需要の高いエリア（北海道、東京、沖縄など観光地・都市部・国際空港周辺）に立地するクリニック

■「カルステップ」について

「カルステップ」は、診察時の会話を音声認識AIがリアルタイムで文字起こし・要約し、SOAP形式のカルテ記録を自動生成する診療支援AIです。医師の事務作業負担を大幅に削減し、患者との対話に集中できる診察環境を支援します。

2025年7月の販売開始以来、わずか半年でユーザー数100施設を突破し、全国の医療機関に導入実績があります。

■ 会社概要

会社名：合同会社MJSカンパニー

本社所在地：群馬県前橋市富士見町原之郷1074-5

代表者：丸山詩歩、丸山潤

事業内容：医療AIサービスの開発・提供、医療分野におけるDX支援、ソフトウェア開発

設立：2022年12月22日

HP：https://mjs.main.jp/corporate/

お問い合わせ：https://mjs.main.jp/corporate/