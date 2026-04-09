【今だけ35%OFF】ORICO USB4 NVMe ケース「M2V01-C4」

深圳市奥睿科电子商务有限公司

動画編集や大容量データのバックアップで、「外付けSSDの速度が物足りない」と感じていませんか？

今回は、次世代規格 USB4 に対応し、最大 40Gbps という驚異的な転送速度を誇る ORICO M2V01-C4 をご紹介します。しかも、期間限定で数千円単位の割引が受けられる特大チャンスです！

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ハイエンドなUSB4ケースは通常1万円を超えてくる高価なアイテムですが、今ならプロモーションコードの利用で驚きの価格になります。

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1. 異次元のスピード：最大40Gbpsの衝撃

このケース最大の武器は、何と言っても USB4 規格への対応です。 理論値で最大 40Gbps。実際に高性能なNVMe SSDを組み込めば、読み書き共に 3,000MB/s を超えるスピードを叩き出します。重たい4K動画の移動も、わずか数秒で完了する「爆速」の世界を体験してください。

2. Thunderbolt 3/4 完全互換の安心感

USB4 だけでなく、Thunderbolt 3/4、さらには USB 3.2/3.1 にも下位互換性があります。 MacBook Pro の Thunderbolt ポートでも、Windows PC の USB ポートでも、デバイスを選ばず最高のパフォーマンスを発揮します。

3. 全アルミ製ボディが生み出す「冷却性能」

高速転送には熱がつきものですが、M2V01-C4 はフルアルミニウム筐体を採用。 筐体そのものが巨大なヒートシンクとして機能し、SSDの熱を効率よく逃がします。長時間の高負荷作業でもサーマルスロットリング（速度低下）を防ぎ、安定した動作をキープします。

総評：プロ仕様の環境を、今こそ手に入れる

余っているNVMe SSDを最強の外付けストレージに変えたい方、動画編集を外付けドライブで直接行いたいクリエイターの方にとって、この M2V01-C4 は最高の選択肢です。

これほどハイスペックなUSB4ケースが8,000円台で手に入る機会は滅多にありません。4月15日までの限定セールですので、お見逃しなく！

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