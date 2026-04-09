愛犬とのお出かけ先がすぐ見つかる！犬連れ情報サイト「ワンちゃんと」が、「ワンちゃんとマップ」を公開。掲載するレビューは国内最大級の5,700件を突破！今欲しいお出かけ先情報がすぐ見つかります

株式会社サイドバイ

株式会社サイドバイ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：片山哲）が運営する、犬連れお出かけ先口コミサイト「ワンちゃんと（wanchanto.info）」は2026年4月9日に、愛犬家向けお出かけ先検索マップ「ワンちゃんとマップ」をリリースしました。

待望の新機能！地図から直感的に探せる「ワンちゃんとマップ」が始動

愛犬家専用お出かけ先検索マップ「ワンちゃんとマップ」を公開しましたワンちゃんとマップからお出かけ先の場所がすぐにわかります

「愛犬と今いる場所の近くで、一緒に休めるカフェはないかな？」そんな飼い主さんの願いを叶えるべく、犬連れお出かけ先に特化した地図検索ツール「ワンちゃんとマップ」をリリースいたしました。

これまで文字やリスト形式での検索が主だった「ワンちゃんと」に、直感的なインターフェースの地図機能が加わることで、お出かけの利便性が飛躍的に向上します。

画面上に表示されるピンをタップするだけで、施設の詳細や実際に利用した飼い主さんの生の声に素早くアクセス可能。目的地を決めてから行くプランニングはもちろん、ドライブ中や旅先での「寄り道スポット」探しにも最適なツールとして、愛犬との移動をもっと自由に、もっと楽しく変えていきます。

GPS機能で「今、ここから近い場所」を瞬時にリストアップ

近くのお出かけ先もすぐに見つかります

「ワンちゃんとマップ」の最大の特徴は、スマートフォンのGPS機能との高度な連動にあります。アプリやサイトからワンちゃんとマップを開けば、現在地を中心に周辺のドッグフレンドリーな施設が地図上に一斉に表示されます。

初めて訪れる土地や、急な予定変更で次の行き先を探さなければならない時でも、「近くのお出かけ先はどこかな？」という疑問が数タップで解決します。駅周辺のドッグカフェから、郊外の広大なドッグラン、さらには愛犬と一緒に宿泊できる施設まで、自分たちの足元にある「ワンちゃん歓迎」の場所が可視化される体験は、お出かけの不安を安心へと変えてくれるはずです。見知らぬ街が、愛犬との思い出の地に変わる瞬間をサポートします。

国内最大級！5,700件を超えるリアルなレビューを掲載

ワンちゃんとマップからお出かけ先の詳細情報も見れます愛犬家さんからの口コミが5,700件を超えました

2026年4月現在、マップに掲載されているお出かけ先のレビューは5,700件を突破いたしました。この数字は、日本全国の熱心な愛犬家のみなさまが実際に足を運び、一つひとつ積み上げてくださった信頼の証です。

掲載されているのは、公的な情報だけではありません。「大型犬でも入りやすいか」「テラス席の屋根の有無」「スタッフの対応」など、飼い主だからこそ気づく細やかなレビューが付随したスポットばかりです。5,700件という膨大なデータの中から、地図というフィルターを通すことで、その時々の状況に最適な場所を選び出すことができます。この圧倒的な情報密度こそが、他の地図サービスにはない「ワンちゃんとマップ」だけの強みであり、愛犬家のみなさまで育んだ財産です。

ユーザーの投稿が地図を彩る！共に作る「究極の愛犬専用マップ」

「ワンちゃんとマップ」は、完成された地図ではありません。愛犬家さま一人ひとりの投稿によって、日々リアルタイムで進化し続ける「未完成の地図」です。

新しくオープンしたドッグカフェの情報や、お気に入りの公園の最新状況など、みなさまからのレビューが増えるたびに、マップ上のピンは増え、情報の精度は磨かれていきます。あなたが今日投稿した一見のレビューが、明日その場所を訪れる別の飼い主さんとワンちゃんの笑顔に繋がります。「パル（AIチャット）」での提案機能と同様に、このマップもまた、愛犬家同士の助け合いの精神で成り立っています。ぜひ、お出かけの際には積極的にレビューをご投稿いただき、私たちと一緒に日本一便利で温かい「究極の愛犬専用マップ」を育てていただければ幸いです。

操作性の向上と情報の拡充を加速！愛犬との暮らしをより豊かに

私たちは、この「ワンちゃんとマップ」をリリースの一歩として、今後も止まることなく操作性の向上と情報の拡充に努めてまいります。

よりスムーズな地図のスクロール、詳細なカテゴリ絞り込み機能の強化、そしてさらなる掲載件数の増加を目指し、エンジニアリングとコミュニティ運営の両面から全力を注いでいきます。愛犬と過ごせる時間は、長い人生の中でも限られた、かけがえのない宝物のような時間です。その貴重な時間を、検索や迷うことに費やすのではなく、一秒でも長く愛犬と見つめ合い、寄り添うために使ってほしい。「ワンちゃんとマップ」が、すべての飼い主さんと愛犬にとって、手放せない「お守り」のようなツールになる日まで、私たちは挑戦を続けていきます。

「ワンちゃんと」が多くの愛犬家さんに選ばれるポイント

1. 圧倒的な情報量と「愛犬家ファースト」な口コミ愛犬と足を運んだユーザーによる投稿

5,700件を超える口コミのすべてが、実際に愛犬と足を運んだユーザーによる投稿です。お出かけ先で注意したことや設備がどんな感じなのかなど、愛犬家が知りたいポイントが凝縮されており、安心してお出かけの計画を立てることができます。

2. 直感的な操作で、いつでもどこでも記録と共有

登録・投稿がめっちゃ簡単なのが人気の秘訣

iPhoneおよびAndroidの両OSでアプリを展開。お散歩中やお出かけ先でも、簡単な操作でサッと口コミを投稿・検索できます。この「手軽さ」が、多くの良質な口コミが集まる秘訣となっています。

「ワンちゃんと」は単なる情報提供サイトではなく、「愛犬家さま同士のコミュニティ」としての役割も担っています。

愛犬家さまからの口コミを共有することで、より一層的確な情報を愛犬家さま同士で共有し合うことができます。この情報循環こそが、すべてのワンちゃんと愛犬家さんの「楽しいお出かけ」に繋がると確信しています。今後も、愛犬家のみなさまが安心して、心からお出かけを楽しめるよう、機能改善と情報拡充に努めてまいります。

3. 旬な情報を知れるランキング＆レコメンド機能

ランキングやレコメンドも充実

「たくさんの愛犬家に選ばれている人気スポット」や「注目度の高い行き先」がひと目でわかるランキングを随時更新。さらに、調べたお出かけ先に関連するレコメンド機能も充実して、ユーザーに合わせた「まだ見ぬ素敵なお出かけ先」との出会いをサポートします。

収益をワンちゃん支援活動へ循環

「ワンちゃんと」は、単に愛犬家のお出かけを支援するだけでなく、社会貢献にも力を入れていきます。

今後は、当サイトで得られた収益の一部を、不便な思いをしているワンちゃんたちや、保護・支援活動に取り組んでいる方々のために循環させていきたいと考えております。

「より多くのワンちゃんと愛犬家さんが、かけがえのない楽しい体験・時間を過ごせるようにする」という当社の目的を達成するため、プラットフォームの成長と収益の社会還元を両立させ、ワンちゃんと愛犬家の生活がより豊かになる未来を目指してまいります。

日本中の愛犬家とつくる、最高の思い出作り

登録愛犬家ユーザーは1,500名を突破しました。これはワンちゃんとにとって大きな一歩です。ユーザーが増えれば増えるほど、口コミの精度は高まり、より詳細なエリア情報やニッチなスポットが可視化されていきます。

私たちは、単なる情報サイトに留まらず、愛犬と飼い主さまが笑顔で過ごせる時間を最大化する「お出かけのパートナー」を目指します。今後もより一層の機能拡充と利便性の向上に努め、日本中を愛犬家にとって優しい場所へと繋いでまいります。

本件に関するお問い合わせ先

ワンちゃんと（wanchanto.info）サポートフォーム

URL：https://wanchanto.info/support

公式インスタグラムでお出かけ先の紹介もしています

各種リンク

ウェブサイト： 犬連れお出かけ口コミサイト「ワンちゃんと」(https://wanchanto.info/)

ワンちゃんとマップ： ワンちゃんとお出かけマップ(https://pal.wanchanto.info/map)

iPhoneアプリ： iPhone版「ワンちゃんと」アプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id6752840414)

Androidアプリ： Android版「ワンちゃんと」アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=info.wanchanto.app)

instagram公式アカウント： @wanchanto.info(https://www.instagram.com/wanchanto.info/)

※お出かけ先紹介用アカウント： @wanchanto.spot(https://www.instagram.com/wanchanto.spot/)

愛犬家の想いが育てていくサービスへ

「ワンちゃんと」は、ユーザーの皆様が投稿した口コミで成り立っています。お出かけ先の口コミが増えるほどに、より多くの愛犬家さんとワンちゃんが幸せな時間を過ごせるようになります。ぜひ「ワンちゃんと」を愛犬との素敵な思い出の共有ツールとして使っていただけると幸いです。