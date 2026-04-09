株式会社シャノン

株式会社シャノンは、4月14日(火)にOTSUNAGI株式会社が主催するウェビナー「最小リソースで リード数・商談数を増加させた BtoBマーケティング施策事例7選」に登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://form.otsunagi.co/webinar20260422?utm_source=shanon

■ウェビナー内容

「やりたい施策はあるが、動ける人間がいない」「ハウスリストはあるが、商談に繋がらない」……。

多くのBtoB企業が直面しているこの課題は、もはや根性論や増員だけで解決できるフェーズを過ぎています。



今、成果を出し続けている企業に共通しているのは、「AIによる徹底した自動化」と「1つの素材を使い倒すコンテンツ戦略」、そして「プロ（外注）の戦略的活用」という3つの要素を、自社の仕組みに組み込んでいることです。



本カンファレンスでは、BtoBマーケティングの各領域で最前線を走る実力派企業7社が集結。



「最小のリソースで、いかにしてリード数・商談数を爆発させたのか」という、門外不出の具体的な施策事例7選を一挙に公開します。



単なる理論ではなく、明日から組織の動きを変えるための「実効性のある型」を、各社15分に凝縮してお届けします。



「現状のやり方のままでは、リソースの限界が来る」

そう感じている経営層・部門責任者の方にとって、これからの戦い方をアップデートする極めて重要な機会となれば幸いです。

■開催概要

- タイトル：最小リソースで リード数・商談数を増加させた BtoBマーケティング施策事例7選- 開催日時：4月22日（水）14:00～16:00、23日（木）14:00～16:00 ※擬似ライブ配信- 参加費 ：無料- 申込URL：https://form.otsunagi.co/webinar20260422?utm_source=shanon■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp