旅行系スタートアップの「Deeper Japan」が、新たに伊勢志摩エリアへサービスを展開。伊勢の神宮と豊かな海の恵みが織りなす文化に、世界中の好奇心に満ちた旅行者が出会う機会を創出。

ディーパートラベル株式会社

日本各地の職人やアーティスト、自然ガイドと連携し、訪日外国人向けに文化アクティビティを開発・提供している「Deeper Japan」を運営するディーパートラベル株式会社（本社：東京都世田谷区／代表：石川光）は、新たに伊勢志摩エリアへサービスを展開する運びとなりました。

地域の宝ものを発掘し、伝統を担う職人やアーティストとの関係づくり、日本人と外国人どちらにも傾きすぎない視点からの体験商品づくり、磨き上げ、各地での通訳ガイドの採用・研修、クリエイティブチームによって地域・人・モノの魅力が継続的に伝わっていくビジュアル・仕組みづくりをワンパッケージで進めます。

Deeper Japan 伊勢志摩エリア https://deeperjapan.com/kansai

伊勢志摩の観光における課題と文化的魅力

伊勢志摩は、1,500年以上の歴史を持ち、全国約8万社の神社の中でも別格の存在とされる伊勢神宮を擁し、年間約800万人の参拝者が訪れる日本有数の観光地です。しかしながら、インバウンド観光においては、伊勢神宮への参拝が中心となり、周辺地域に広がる豊かな文化資源との接点が限られているのが現状です。志摩半島のリアス海岸が育んだ真珠養殖や鰹節づくり、伊勢神宮と密接に結びついた表具や和菓子、食文化など、この地域には神道の精神性と海の恵みが一体となった独自の文化圏が広がっています。Deeper Japanは、こうした伊勢志摩の職人や文化の担い手と直接提携し、通常の観光では出会うことの難しい文化体験を、通訳ガイド付きの少人数プログラムとして訪日旅行者に届けます。Deeper Japanの伊勢志摩への展開は、地域の職人や文化継承者との協働を通じて、これらの課題解決への貢献が期待されるものです。



ディーパージャパン伊勢エリア

https://www.deeperjapan.com/kansai/ise

新商品のご紹介

神に捧げ、食を支える鰹節の世界

太平洋を望む断崖の上、野花と荒々しい緑に囲まれた場所に、伊勢志摩地域に残る数少ない鰹節工場のひとつが佇んでいます。ここでは、4代目の職人とその娘さんが、日本料理の根幹を成す食材のひとつである鰹節づくりを守り続けています。三重県は、食の恵みの豊かさゆえに天照大御神の鎮座地として選ばれたとされる土地であり、伊勢神宮では現在も毎日の神事に年間6,000本以上の鰹節が奉納されています。鰹節が製造される様子を見学し、鰹節を削って、炊きたてのご飯といただく幸せな体験です。

伊勢神宮 神域を歩く

日本神話において、国生みの神々から生まれた太陽の女神・天照大御神は、皇室の祖神として日本で最も崇敬される神格のひとつです。その天照大御神を祀る伊勢神宮は、1,500年以上の歴史を持ち、内宮を中心に125の社殿から構成される広大な神域で、年間1,500以上の祭祀が執り行われています。本体験では、伊勢神宮で奉職し、神事にも携わった元神職がガイドを務めます。内宮と外宮を巡りながら、神道の信仰や伊勢神宮の歴史や地域とのつながりについて解説します。

伊勢志摩の海が育むアコヤ真珠

独特の淡い光沢を放つアコヤ真珠は、海の恵みが生んだ優雅な宝石です。日本の四季がもたらす海水温の変化が、南方の産地にはない繊細な輝きを真珠に与えます。志摩半島の英虞（あご）湾では、入り組んだ入江と小さな集落に守られた穏やかな海で、長きにわたってアコヤ真珠産業が受け継がれてきました。地域の真珠養殖場を訪れ、漁船に乗って養殖の現場を間近に見学し、季節に応じて貝から真珠を取り出す体験は、自然の豊かさとその恵みを体感するプログラムです。

神宮のお膝元で和菓子をつくる

伊勢神宮の外宮には、食物・住居・産業の神である豊受大御神が祀られ、内宮の天照大御神の衣食住を守護しています。神道において食は古来より神聖な意味を持ち、米をはじめ、旬の果物や海産物、鰹節、そして繊細に仕上げられた和菓子までもが神前に供えられてきました。伊勢神宮外宮からわずか数分の場所にあるこの和菓子店は、3代にわたり伊勢の地で菓子づくりを続けています。東海道を行き交う参拝者を迎え入れてきた伊勢の菓子文化の系譜を受け継ぐ3代目職人のもとで、3種類の和菓子づくりに挑戦し、自ら点てた抹茶とともに味わうプログラムです。

神宮の文化財を守る表具師の工房

伊勢神宮の社殿から日本各地の寺社仏閣、美術館に至るまで、美術品の修復・保存技術は何世紀にもわたり文化財を守り続けてきました。伊勢の地で活動する3代目の表具師は、その技術の系譜を受け継ぐ匠のひとりです。工房では、繊細な掛軸や数百年を経た仏画が、伝統と革新を融合させた多層的な工程で蘇ります。工程ごとに異なる種類の和紙を使い分け、伊勢神宮の井戸から汲んだ御神水で10年以上かけて仕込んだ糊を用いるなど、純度と強度を極限まで追求した技法が用いられます。掛軸の裏打ちや糊付けなど、修復の一端を間近で見学しながら、日本の文化財保存の静かなる技に触れる工房訪問です。

Deeper Japan とは

Deeper Japanは、訪日旅行客が通常はアクセスするのが難しい日本の伝統文化体験を、オンラインで簡単に予約ができるサービスです。最前線で活躍する職人やアーティストと直接提携し、質の高い文化体験や自然体験を開発します。言語や文化、価値観の違いを越え、旅を通した異なる文化間の相互理解、伝統と多様性の保全、共感と寛容に満ちた社会を目指します。

原則として対象を少人数のゲストに絞ることで、大人数向けの画ー的な体験ではない、職人とゲストがより深く対話できる時間を提供します。 また、独自に採用し研修を重ねた通訳ガイドが同行することで、可能な限りゲストの母国語での通訳を行っています。北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の職人さん・事業者さん・アーティストさん・自然ガイドさん達のご協力で、約400の体験商品をラインナップしています。

世界中で、知的好奇心を満たす旅を求める旅行者のために

日本政府観光局によりますと、2025年に日本を訪れた外国人旅行者は推計で4,268万人に達し、初めて4,000万人を突破して過去最多を更新しました。なかでも米国からの訪日客は前年比22%増の約330万人と伸長が著しく、オーストラリアも初めて年間100万人を超えるなど、欧米豪からの旅行者の増加が顕著です。

今後の展望として、既存エリアでさらなる商品を開発し、中部エリアや四国エリア、またヨーロッパおよび東アジアの国で本サービスの展開を予定しています。Deeper Japanのコンセプトである「言語や文化、価値観の違いを越えて旅をいかに充実したものにさせられるか」を日本以外でも追求し、世界中

の旅行客に提供すべく事業を加速させて参ります。

採用について

Deeper Japanでは、サービスの全国展開と海外進出の加速に伴い、通訳ガイド、フルスタックエンジニア、ライター、ブッキングオペレーション、リサーチインターンなど、様々なポジションで新たなメンバーを募集しています。多様なバックグラウンドを持つチームとともに、日本の文化を世界に届ける仕事に興味のある方は、ぜひ採用ページをご覧ください。

https://deeperjapan.com/careers

＜運営会社概要＞

【会社名】 ディーパートラベル株式会社

【代表者】 代表取締役 石川 光

【会社設立】2021年7月

【URL】https://www.deeperjapan.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

【広報担当者】 江口 哲史

【E-mail】 info@deeperjapan.com