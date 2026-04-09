【ルナソル】2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』のアイシャドウ新色「アイカラーレーションN 21ピーチフュージョン」が先行発売から大好評　2026年4月10日（金）より全国店頭予約開始

株式会社カネボウ化粧品

※2024年以降 ルナソル公式ストア、シーズンコレクション中のアイカラーレーションNの発売２週間実績において

ルナソル2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』

公式サイト：https://www.lunasol-official.com/lp/collection/26_04(https://www.lunasol-official.com/lp/collection/26_04)

株式会社カネボウ化粧品のトータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は、2026年3月11日（水）より先行発売した2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』アイテムのアイシャドウ新色「ルナソル アイカラーレーションN 21 ピーチフュージョン」が想定を上回る好調な売れ行きとなっており、多くのお客さまからご好評をいただいております。

先行発売分は、公式オンラインストアを含め完売する店舗も見られるなど、2024年以降の同シリーズ先行発売品において、発売から2週間の販売実績が過去最高を記録しました。

本商品を含む全10アイテムをラインナップするルナソル2026年夏コレクションは、2026年4月10日（金）より全国店頭予約を開始し、4月24日（金）より全国で発売いたします。

先行発売から大反響 「ルナソル アイカラーレーションN 21 ピーチフュージョン」ルナソル アイカラーレーションN 21 ピーチフュージョン

新色「ルナソル アイカラーレーションN 21 ピーチフュージョン」は、まばたきするたび滴るような輝きを放つ、やわらかなピンクグラデーションの4色セットアイシャドウです。

店頭やSNSでは、「春から初夏にかけての季節に寄り添うピンクオレンジの色味」や、「アイカラーレーションNのカラーバリエーションの中でも新鮮さを感じる明るいピンクトーン」といった新色の魅力に多くのお客さまから高評価の声をいただいております。また、肌なじみの良さや、幅広い肌トーンに調和する使いやすさも好評で、発売直後から大きな反響を呼んでいます。

先行発売分はご好評につき品薄状態となり、ご迷惑をおかけいたしましたが、4月10日（金）から全国のお取り扱い店舗にて予約受付を開始いたします。

春から夏へ向けて、みずみずしく目もとを彩るピーチカラーを、ぜひお楽しみください。

商品概要

＜2026年夏コレクション＞

「ルナソル アイカラーレーションN」 新色

21 Peach Fusion（ピーチフュージョン）7,700円（税込）

2026年4月10日（金）全国店頭予約開始

2026年4月24日（金）全国発売

まばたきするたび、滴るような輝き。

濡れたような輝きを引き立てながら、

甘酸っぱさを感じる彩りややわらかな光を重ね合わせ、

みずみずしく揺らめくような目もとを演出する4色セットアイシャドウ。

まばたきするたび、夏が滴る。

※2026年夏コレクション 「ルナソル アイカラーレーションN」 新色2種 左：21 Peach Fusion 右：20 Icy Sugar21 ピーチフュージョン

21 ピーチフュージョン

ピンクのグラデーションがやわらかく溶け合い、

自然な血色感と夏の紅潮感を演出するカラーです。

明るさと肌なじみを兼ね備えており、幅広い方にお使いいただけます。

商品特長

「ルナソル アイカラーレーションN」は、透けるような発色と軽やかなグラデーションにより、透明感あふれる印象的な目もとを演出する4色セットアイシャドウです。本パレットの象徴となるデューイシャイニングカラーには、あえて微細パールを使用せず、大粒の高輝度パールのみを厳選し、オイルに浸すことで、粉感を感じさせないなめらかなツヤと輝きを実現しました。また、光の角度によって表情を変えるカラーパールと、クリアに強く輝くホワイトパールを掛け合わせることで、水面に反射するような揺らめきのある輝きを表現。透け感のあるカラーとのレイヤリングにより、洗練感と夏らしいフレッシュさを兼ね備えた目もとへ導きます。

A. みずみずしく濡れたような輝きを与えるカラー（デューイシャイニングカラー）

B. やわらかな光でつややかな立体感を与えるカラー

C. 透け質感で甘酸っぱく軽やかな彩りを与えるカラー

D. なめらかな光沢感で軽やかな陰影を与えるカラー

HOW TO MAKEUP

1. Cをアイホールとしたまぶたに太チップで入れます。

2. Bを上まぶたのCと肌との境目をぼかすようにブラシで入れます。

3. Dを目のキワに細チップで入れ、下まぶたの目尻から3分の1にも入れます。

4. Aを上まぶたの中央と下まぶたの中央、目頭にくの字に太チップで入れます。

※21 ピーチフュージョンのHow to Use動画公開中

https://youtu.be/hCGkBjXK9yQ?si=uzo-uIBcRwHJf66Q

2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』

この夏、ルナソルは『JUICY＆DEWY』をテーマに、夏の光に映える鮮やかな色彩と輝きを、みずみずしい質感で表現。軽やかで生命感あふれるサマーメイクを提案します。

鮮やかにはじけて、滴る彩り。

みずみずしい輝きに満ちて、

まばゆい夏と戯れて。

2026年4月10日（金）全国店頭予約開始

2026年4月24日（金）全国発売

＜ラインナップ＞ 全10アイテム

●アイカラーレーション N／新色2種 各7,700円（税込）

●デューイリフレクトリップオイル／全6色（うち限定1色）各3,850円（税込）

●ネイルポリッシュ／限定2色 各2,200円（税込）

モデル使用アイテム

【EYES】 アイカラーレーションN 20 Icy Sugar

【LIPS】 デューイリフレクトリップオイル 01 Plum Glaze

デューイリフレクトリップオイル EX01 Sea Foam

【NAILS】 イルポリッシュ EX59 Mint Mirage

アイカラーレーションN 20 Icy Sugarデューイリフレクトリップオイル 01 Plum Glazeデューイリフレクトリップオイル EX01 Sea Foamネイルポリッシュ EX59 Mint Mirage

ルナソル2026年夏コレクション『JUICY＆DEWY』の詳細は、以下公式サイトをご覧ください。

https://www.lunasol-official.com/lp/collection/26_04(https://www.lunasol-official.com/lp/collection/26_04)

お取り扱い店舗については、以下の「SHOP LIST」にてご確認ください。

https://www.lunasol-official.com/about/shop(https://www.lunasol-official.com/about/shop)