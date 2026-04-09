【初登場のコラボアフヌン】いしかわ動物園コラボレーション アフタヌーンティーセット ～little zoo～ご予約受付開始

株式会社ホライズン・ホテルズ 金沢ホテル事業所

ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市／総支配人 玉置 滋憲）では、1階カスケイド ラウンジにて、「いしかわ動物園コラボレーション アフタヌーンティーセット ～little zoo～」を、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で提供いたします。なお、ご予約受付は4月9日（木）に午前10時より開始いたしました。

女性を中心に高い人気を誇るANAクラウンプラザホテル金沢のアフタヌーンティーセット。今回登場するのは、森の中にひっそりと佇む「小さな動物園」をテーマに、パティシエの遊び心と季節感をふんだんに取り入れたアフタヌーンティーです。

2026年1月より開始した、いしかわ動物園（石川県能美市）とのコラボレーションでは、これまで動物モチーフのケーキを販売してまいりましたが、同園とのコラボによるアフタヌーンティーは、今回が初登場となります。

＜いしかわ動物園の動物が特製スイーツに＞

切り株に見立てたロールケーキから顔をのぞかせる「レッサーパンダ」マカロンのほか、オレンジティラミスの「ライオン」、「キリン」柄のレモンマドレーヌ、メロンショートカップケーキからひょっこり顔を出す「ユキヒョウ」、「ぞう」型のクッキーなど、ストーリー性あふれる品々を取り揃えました。

（スイーツは全11種類）

切り株からレッサーパンダおすわりライオンキリンマドレーヌユキヒョウとメロンショートケーキぞうアイシングクッキーメロンクリスタルジュレ

＜ホテルシェフが手掛ける特製セイボリー＞

セイボリーは上質な味わいで、スイーツとのバランスにも配慮しております。ミニサンドウィッチやクロケットを盛り合わせたワンプレートに加え、温製または冷製から選べる一品をご用意し、甘味と塩味の調和をお楽しみいただけます。

「鴨肉と厚焼き玉子の抹茶サンドウイッチ」や「パテドカンパーニュのクロケット」、「グリーンピースと林檎のスープ」などを盛り合わせたワンプレートチョイスメニューの温製「魚介のマルセイユ風ロワイヤル」チョイスメニューの冷製「チキンバロティーヌ 菜園仕立て」

思わず笑顔になる愛らしい見た目はもちろん、ハイクオリティな味にもこだわった初登場のコラボアフタヌーンティー。女子会をはじめ、動物が大好きなお子様とのティータイムにもおすすめです。吹き抜けで開放感抜群のホテルラウンジにて、心ほどける初夏のひとときをお過ごしください。

11種類のスイーツがティースタンドを彩ります。

＜概要＞

ハーブ農園 ペザン（石川県津幡町）製 ホテルオリジナルハーブティーほか、約15種類のドリンクをフリーフローでお楽しみいただけます。※画像はイメージです。

商品名称： いしかわ動物園コラボレーション アフタヌーンティーセット ～little zoo～

提供期間： 2026.5.1（金）～6.30（火） ※前日までの要予約

提供時間： 1:00p.m.～5:00p.m. ※ご利用時間：120分

料 金： \5,500（約15種類のフリーフロードリンク付き）

提供会場： ANAクラウンプラザホテル金沢 1FL．カスケイド ラウンジ

＊記載の料金は全て税金・サービス料込みです。

詳細を見る :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-littlezoo/

＜ご予約・お問い合わせ＞

オンライン、または お電話にて（カスケイド ラウンジ直通：076-224-9802）

ご提供場所の吹き抜けで開放感のあるカスケイド ラウンジ

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan

ANAクラウンプラザホテル金沢について：https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/

ANAクラウンプラザホテル金沢は1990年に金沢全日空ホテルとして誕生、2007年ANAクラウンプラザホテル金沢へリブランド。加賀百万石の城下町の趣を今に色濃く残す金沢の玄関口金沢駅前に位置し、この気品ある街のシンボルとして親しまれています。石川県立音楽堂に隣接、15年に開通した北陸新幹線金沢駅兼六園口からは徒歩1分と抜群のアクセスを誇り、観光およびビジネスの拠点として最適です。くつろぎと機能性を備えた249の客室と国際会議や各種宴会パーティー、展示会、セミナーなど多目的にご利用いただける大小9つの宴会場、また季節の味わいが楽しめる日本料理、中国料理、鉄板焼、オールデイダイニングの各レストランとラウンジ、バーを備え、洗練された上質なホスピタリティでお客様をお迎えいたします。

金沢駅兼六園口徒歩1分のANAクラウンプラザホテル金沢

ホテルウェブサイトはこちら :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/