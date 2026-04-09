今年の夏も猛暑予測で注目、寝苦しい夜の対策に｜Q-max値0.429の高冷感枕が期間限定10%OFFキャンペーンを実施

富士ベッド工業株式会社

近年、夏の猛暑は年々厳しさを増しています。一般財団法人 日本気象協会の発表によると、2026年も平年より気温が高くなる傾向が予測されており、特に梅雨明け後は厳しい暑さとなる可能性が指摘されています。また、これらの影響で、夜間の寝苦しさによる「睡眠の質」の低下も懸念されます。

猛暑の影響で夜間の睡眠環境への関心が高まる中、接触冷感素材を使用した寝具など、暑さ対策商品の需要が高まっています。

こうした背景を受け、富士ベッド工業株式会社は、接触冷感素材を使用し、Q-max値0.429を実現した冷感枕を対象に、期間限定で10%OFFとなるキャンペーンを実施します。

■ 寝苦しい夜のために開発された冷感設計枕

◇冷感性能

本製品は、夏場の睡眠環境に着目し開発された接触冷感枕です。表生地には接触冷感素材を採用し、触れた際にひんやりとした感触が得られる仕様となっています。

また、冷感性能の指標のひとつである「Q-max値」（肌に触れた際の熱の移動量を示す数値）において、本製品は0.429という高い数値を実現しています。(一般的には0.2以上で冷たさを感じ始めると言われ、数値の上昇に伴い冷感も増します)

Q-max値の目安一覧 ※冷たさの感じ方には個人差があります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140619/table/104_1_d473ff39ea71e54d0728cd36022c810e.jpg?v=202604090151 ]

◇自在にフィットする極小マイクロパウダービーズを採用

一般的に販売されているパウダービーズを詰め物にした製品の多くは1mm径のビーズを使用しています。本製品には0.5mmの極小ビーズを採用しているため、流動性に優れ様々な頭部形状や首筋に心地良くフィットする構造となっています。

◇横向き寝時の耳を優しくガード(イヤーホール構造)

枕表面からでは確認出来ませんが、ひっくり返すと両サイドに穴が開いている事が確認出来ます。

これは、横向き寝や寝返りをした際に耳に掛かる負担を軽減するために設けられた構造です。

■キャンペーン情報

本キャンペーンは、夏場の睡眠環境の見直しを提案する取り組みの一環として展開されます。詳細は以下をご確認ください。

開催期間：2026年4月14日(火)・15日(水) ※2日間限定

特典内容：開催期間中に下記リンクボタンより限定クーポン取得ページに移動し、クーポンを取得後、弊社楽天ショップ内で対象商品を10%OFFでご購入頂けます。

※クーポン有効期間、利用条件等の詳細は下記リンクボタンよりご確認ください。

Lupo10%OFFクーポンはコチラから :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VUJVMC0yUUhMLURKUE8tQ1o0SQ--&rt=

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

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