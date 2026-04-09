医療用画像処理ソフトウェア「Holoeyes MD」が、令和8年度東京都トライアル発注認定制度に認定されました

Holoeyes株式会社

Holoeyes株式会社（ホロアイズ、本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉本真樹、以下「Holoeyes」）は、東京都トライアル発注認定制度（新事業分野開拓者認定制度）おいて、医療XRメタバースシステム「管理医療機器 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 医療用画像処理ソフトウェア Holoeyes MD」（以下、「Holoeyes MD」）が、令和8年度東京都トライアル発注認定商品に認定されましたことをお知らせいたします。

東京都トライアル発注認定制度（新事業分野開拓者認定制度）は、都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務（サービス）の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する制度です。（https://trial.metro.tokyo.lg.jp/）

外科領域の診療においてCT・MRI等の医用画像は不可欠ですが、奥行き感のない平面モニタ画面では、臓器の立体的な位置関係の把握に限界があり、術者の経験や暗黙知を要する側面があります。Holoeyes MDは、医用画像をコンピュータ処理し、3Dモデルとしてメタバース空間に表現することで、平面上では伝わりにくい立体空間的な情報を可視化します。2020年に医療機器認証（管理医療機器）を取得以来、現場に根ざした技術開発と社会実装を推進してきましたが、このたびの令和8年度東京都トライアル発注認定制度での認定を新たな起点とし、持続可能で質の高い医療の実現に貢献すべくより一層尽力してまいります。

代表取締役CEO 杉本真樹 コメント

このたびの認定を大変光栄に受け止めております。

Holoeyes MDは、医療現場における情報共有の非効率性、特に「暗黙知」を体系化し、多職種間でアクセス可能な「形式知」へと転換させ、医療の質と安全性、効率性向上を支援することを目指し開発しました。

東京都による認定をいただいたことは、XR技術が臨床現場における有用なツールとして期待されていることの証と考えております。本認定を大きな推進力に、医用画像と医療知見を空間的に再現・共有し、医療の最適化に邁進してまいります。

Holoeyes MDについて

Holoeyes MDは、CTやMRIなどの医用画像をクラウド上で空間コンピューティングに対応した3Dモデルへ変換し、仮想空間および現実空間に表現する、医療機器認証を受けた医療用画像処理ソフトウェアです。病態の特徴や臓器の奥行き等、平面モニタ上では伝わりにくい立体空間的な情報を得ることができます。医療機関での診断治療計画や手術手技のシミュレーションなど、主に外科領域で用いられていますが、医学教育、研修などにも活用されています。

医用画像を3Dモデルに変換し、XR空間に可視化直感的な操作で、空間立体的な構造を多角的に確認複数のVRウェアラブルデバイスに対応

※医療機器認証に関する情報

- 一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム- 販売名：医療用画像処理ソフトウェア Holoeyes MD- クラス分類：クラスII（管理医療機器）- 認証番号：302ADBZX00011000- 認証日：令和2年2月28日Holoeyesについて

「医用画像と医療知見を空間的に再現・共有し医療の最適化を実現する」をミッションに掲げ、2016年に設立。医用画像を3次元表示する医療用画像処理ソフトウェア「Holoeyes MD」をはじめ、医療領域における、臨床・トレーニング・教育向けのVRアプリ等開発及びデータ提供サービス事業を展開。さらに、XRコンテンツ受託制作から運用ソリューションを一気通貫でサポートする法人向けサービス「Holoeyes Biz」を2024年末より開始するほか、サウジアラビア等、中東を含む海外事業にも注力するなど、国内外での社会実装を推進している。

Holoeyes株式会社

所在地：東京都港区南青山2-17-3 モーリンビル 303

設立：2016年10月

代表者：代表取締役 杉本 真樹

資本金：100,000,000円

事業内容：

・医療用画像処理ソフトウェア開発・販売

・医療系企業向けVR/ARプラットフォームの開発・提供

WEB：https://holoeyes.jp/