【コートヤード・バイ・マリオット福井】『九州うまかもんランチビュッフェ』開催｜九州各地のグルメが集結

マリオット・インターナショナル

コートヤード・バイ・マリオット福井（所在地：福井県福井市中央1丁目3番5号、総支配人：野中あずさ）では、2026年5月9日（土）より、15Fレストラン「Substance」にて、土日祝日限定で「九州うまかもんランチビュッフェ」を開催いたします。

九州うまかもんランチビュッフェ（イメージ）

九州各地の魅力あふれる“うまかもん”を一堂に集めた「九州うまかもんランチビュッフェ」を開催いたします。今回のランチビュッフェでは、東園勇樹氏（シェラトン鹿児島 副総料理長）監修による特別メニューも登場。素材の持ち味を最大限に引き出した、ここでしか味わえない逸品をご提供いたします。

定番の博多もつ鍋や、旨みあふれる阿蘇名物の赤牛丼、香ばしく焼き上げた焼きカレーなど、九州の郷土料理が勢揃い。さらにライブキッチンでは、シェフが目の前で仕上げる長崎ちゃんぽんや博多とんこつラーメンに加え、人気のローストビーフには博多和牛を使用。臨場感とともに出来立ての味わいをお楽しみいただけます。

また、大人1名様につき小学生1名様が無料となる特典に加え、お子様も楽しめるキッズコーナーもご用意しており、ご家族でのお食事にも最適です。

多彩な九州グルメを心ゆくまでご堪能いただける、贅沢なランチタイムをぜひお過ごしください。

博多 もつ鍋（イメージ）

博多もつ鍋

ぷるぷるのもつの旨みとコク深いスープが魅力の博多名物「もつ鍋」。素材の味を引き立てる味わいに仕上げた一品は、福岡出身の料理長が自信をもっておすすめする逸品です。

宮崎 チキン南蛮（イメージ）阿蘇名物 赤牛丼（イメージ）

【Menu例】

・福岡 博多もつ鍋

・福岡 鉄板一口餃子

・福岡 北九州門司港 焼きカレー

・宮崎 元祖チキン南蛮

・大分 とり天

・熊本 阿蘇名物 赤牛丼 など九州グルメが集結

【LIVEキッチン】

・博多和牛のローストビーフ マデラソース

・長崎 長崎ちゃんぽん

・福岡 博多とんこつラーメン

■九州うまかもんランチビュッフェ 概要■

【場 所】 15F Substance

【期 間】 2026年5月9 日（土）～ 2026年7月12日（日）の土曜日・日曜日・祝日

【時 間】 11:45 ～ 15:00（最終受付13:30）90分制

【料 金】 大人6,500円 小人（6歳～12歳）半額（大人1名につき小学生1名無料）

【Bonvoy会員料金】大人 5,850円 小人（6歳～12歳）半額

【特 典】 大人1名様につき小学生1名様無料

※当日、店頭でのご登録でもBonvoy会員料金でご利用いただけます。

※表示の金額には税金サービス料が含まれています

※6歳未満のお子様無料でご提供

※アルコールドリンクは追加料金で承ります。

■オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」について

今回の会場となるオールデイダイニング「SUBSTANCE（サブスタンス）」は、ラテン語で「本質」を意味し、地産地消を意識した「食の本質」をお届けするレストランです。光が差し込む大きな窓からは福井の町並みや日本百名山の荒島岳や白山を望むことができ、種類豊富な朝食からランチ・ディナーまで、多彩なメニューをご用意しております。地産地消にこだわり、オープンキッチンならではのライブ感溢れる演出で五感を刺激するフードジャーニーをお届けします。

■コートヤード・バイ・マリオット福井について

コートヤード・バイ・マリオット福井は、マリオット・グループホテルの一つとして、日本国内では、 コートヤード・バイ・マリオット名古屋に続く 7 軒目のコートヤード・バイ・マリオットブランドのホ テルとして、2024 年 3 月 15 日に開業しました。北陸初進出、福井県で初の外資系ホテルとして 2024 年 3 月に開業しました。JR 福井駅から徒歩 2 分。JR 福井駅前に誕生した 28 階建てビル「FUKUMACHI BLOCK」の高層階に位置し、福井市の素晴らしい眺めを見下ろすことができるホテルです。シンプルで 洗練されていることを表す「枯淡」をコンセプトに据え、福井の伝統工芸を取り入れつつ、シンプルな がら奥深い「美」を表現しています。

名称 ：コートヤード・バイ・マリオット福井

住所 ：〒910-0006 福井県福井市中央 1 丁目 3 番 5 号

開業日：2024 年 3 月 15 日

客室数：252 室

公式サイト：https://www.marriott.com/ja/hotels/kmqcy-courtyard-fukui/overview/

【コートヤード・バイ・マリオット福井 ソーシャルメディア】

Instagram： https://www.instagram.com/courtyard_by_marriott_fukui/

Facebook ： https://www.facebook.com/CourtyardFukui/

■Marriott Internationalについて

マリオット・インターナショナルのトラベルプログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、当社の持つ30以上のホテルブランドをご利用いただけます。会員の皆様は、滞在ごとにポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードをご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。会員は、オールインクルーシブ・リゾートやプレミアム・レンタル・ホームを含むホテルやリゾートでのご滞在や、提携クレジットカードでの日常のお買い物でポイントを獲得できます。貯まったポイントは、将来のご滞在やMarriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）などの特典に交換したり、Marriott Bonvoy Boutiques(R)のラグジュアリーな商品と交換したりすることができます。Marriott Bonvoyアプリをご利用いただくと、会員の皆様はパーソナライゼーションと非接触型の体験をお楽しみいただけるため、安心してご旅行いただけます。Marriott Bonvoyへの無料会員登録やプログラムについての詳細は、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook、X、Instagram、TikTokでも随時情報を発信しています。(https://mobile-app.marriott.com/ja-jp%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82Facebook%E3%80%81X%E3%80%81Instagram%E3%80%81TikTok%E3%81%A7%E3%82%82%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)