悩む人の半数以上が「6年以上」。首やデコルテのザラつき・ゴワつきに、3分貼ってふきとるだけの角質ケア誕生

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜）は、肌のポツポツ（古い角質）に悩む方のために開発したスキンケアシリーズ「イボンヌ」より、手軽に角質ケアができるトナーパッド「イボンヌ つるんとシート」を2026年4月9日（木）より、かがやくコスメ公式店および生活協同組合にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

古くから美肌のために用いられてきたハトムギなどの美容保湿成分を配合したスキンケアシリーズ「イボンヌ」は、2019年の発売以来、生活協同組合を中心に多くのお客様にご愛用いただき、シリーズ累計出荷数は100万個を突破しました*³。

ウィルミナが実施した調査*⁴では、「ポツポツ悩み」を持つ方は50代～70代の幅広い年代に存在し、その半数以上が「6年以上悩んでいる」と回答するなど、非常に根深く深刻な悩みであることが分かっています。さらに、アンケート調査結果によるとポツポツのある部位は「首、デコルテ」が最も多く、複数個が広範囲に広がっているという傾向がありました。

今回、新商品のコンセプト調査*⁴を実施したところ、こうした深刻なお悩みの対策として、時間をかけずに広範囲を一気にケアできる「簡便さ」と、確かな「効果感」を求める声が多く寄せられました。

そこでイボンヌシリーズの原点である「簡単・効果感」に回帰し、毎日のスキンケアとして手軽に取り入れられる「トナーパッド」を採用。お悩みの傾向から、広範囲を一度に“貼ってふきとるだけ”で毎日簡単にケアできる新アイテムの開発に至りました。

◆商品説明

イボンヌ つるんとシート

公式オンラインショップ参考価格：2,980円（税込）

容量：60枚入（83mL）

発売日：2026年4月9日（木）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV1RBVKT)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z606001/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z606001.html)）、生活協同組合にて順次販売

【特長】

顔まわりや首元の気になる部分に「3分貼って、ふきとるだけ」の、手軽に角質ケアができるトナーパッド。

「角質ケア」「攻め」「守り」のトリプル集中アプローチ。顔や首、デコルテなど広範囲に一気に使うことができ、つるんと透明感あるなめらかな肌へ。

広範囲の古い角質や肌のゴワつきが気になる方、手軽な方法でなめらかな肌を目指したい方におすすめです。

ポイント1：“貼って3分！”で変わる集中ケア

エッセンスがたっぷり染み込んだ大きめの丸形トナーパッドが、肌にピタッと密着。

約3分間貼ってじっくり美容成分をなじませた後、パッドで軽くふきとるだけで、ゴワつきの原因となる肌に溜まった古い角質をオフします。

1枚ずつ簡単に取り出しやすいボックスタイプで、大容量60枚入り。

ポイント2：サリチル酸＆フルーツ酸でしっかり角質ケア

「サリチル酸*¹」と、7種の「フルーツ酸*²」といった肌をやわらげる保湿成分配合。貼っている間にじっくり浸透*⁵。やわらかくなった不要な角質をやさしくふきとり、オフすることで、ザラつきやゴワつきのない、うるおいと透明感あふれるクリアな肌へ。

【角質ケア成分／サリチル酸】

【角質ケア成分／フルーツ酸】

ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、リンゴ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス（すべて保湿成分）

ポイント3：さらに“攻めと守り”のWケアで、クリアな素肌へ

イボンヌシリーズ共通のすこやかな肌を守る「Wのハトムギ」が、肌荒れを防ぎ、角質層のすみずみまでうるおいを与え、ゆっくり浸透*⁵。さらに、年齢による乾燥くすみにアプローチする「ナイアシンアミド」を配合。

【Wのハトムギ】ハトムギ種子エキス、加水分解ハトムギ種子（保湿成分）

【乾燥くすみ】ナイアシンアミド（保湿成分）

※無香料・無着色・パラベンフリー

【こんな方に】

●首元・目元・デコルテをまとめてケアしたい方

●手軽な方法で角質ケアをしたい方

●古い角質によるゴワつきが気になる方

*¹ 保湿成分

*² ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、リンゴ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス（すべて保湿成分）

*³ 2026年1月までのシリーズ累計出荷数量/当社調べ

*⁴ 「肌悩みに関するアンケート」調査時期：2025年5月、回答者数：271名、対象条件：悩みをお持ちの50～70代以上の女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査）

*⁵ 角質層まで

■イボンヌ ブランドサイト

https://willumina.co.jp/ibonne/

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。令和7年度東京都女性活躍推進大賞「優秀賞」受賞。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。

EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。2025年3月より経済同友会会員。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

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詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/(https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260409_ibonnesheet)