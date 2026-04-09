2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門に「ちばコーギー×マイメロディ・クロミ」がエントリーします！

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株式会社千葉興業銀行

　株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、株式会社サンリオが主催し、今年で41回を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門に、「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」がエントリーしましたのでお知らせいたします。


　サンリオピューロランド ペアパスポート、ちばコーギー × マイメロディ・クロミのぬいぐるみセット、ちばコーギー ハンドタオルを抽せんでプレゼントする「ちばコーギー × マイメロディ・クロミを応援しよう！Xフォロー＆リポストキャンペーン」も開催いたします。


　ぜひ「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」への投票、応援をよろしくお願いいたします。




１．2026年サンリオキャラクター大賞　パートナー部門

　「2026年サンリオキャラクター大賞」は450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。


　同時開催の「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」は、サンリオキャラクターと企業や地方自治体などのキャラクターがパートナーを組んでエントリーする、サンリオキャラクター大賞の番外編です。


２．投票期間

2026年４月９日（木）～ 2026年５月24日（日）


３．結果発表

2026年６月28日（日）


４．投票方法

「WEBサイト」から「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」に投票


https://ranking.sanrio.co.jp/partner/#profile_chibacorgi


　　


※詳しくは下記「サンリオキャラクター大賞公式サイト」をご確認ください。


※お問い合わせ先についても、下記サイトをご覧ください。


https://ranking.sanrio.co.jp/


５．ちばコーギー × マイメロディ・クロミを応援しよう！Xフォロー＆リポストキャンペーン

サンリオピューロランド ペアパスポート、ちばコーギー・マイメロディ・クロミのぬいぐるみセット、ちばコーギー ハンドタオルを抽せんでプレゼントいたします。



【キャンペーン概要】


●キャンペーン期間


第１弾：2026年4月9日（木）　～ 2026年4月26日（日）


第２弾：2026年4月27日（月） ～ 2026年5月10日（日）


第３弾：2026年5月11日（月） ～ 2026年5月24日（日）



●賞品内容　


第１弾：抽せんで10組20名さま サンリオピューロランド ペアパスポート　


第２弾：抽せんで20名さま 　　 ちばコーギー × マイメロディ・クロミぬいぐるみセット


第３弾：抽せんで20名さま　　 ちばコーギー ハンドタオル



写真はイメージです。



●応募方法


１. ちば興銀公式 X アカウント 「 @chibakogin 」をフォロー（https://x.com/chibakogin）


※すでにフォロー済みの方は追加の対応は不要です。


２. キャンペーン対象の投稿をリポスト


３.キャンペーン対象の投稿に応援メッセージ返信で当せん確率アップ！



●抽せん・当せん発表・ 賞品発送


2026年６月下旬頃、当せん者の方にはXのダイレクトメッセージでご連絡いたします。


賞品の発送は2026年７月中旬頃を予定しております。


落せんのご連絡は行いません。あらかじめご了承ください。



●ご注意事項


ご応募いただくにあたり、ご注意いただきたい事項がございます。


詳しくは添付のチラシをご覧ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d114396-37-dc5e4bb7696e3a56cce9d5ef5d4a203e.pdf