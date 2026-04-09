2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門に「ちばコーギー×マイメロディ・クロミ」がエントリーします！
株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、株式会社サンリオが主催し、今年で41回を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門に、「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」がエントリーしましたのでお知らせいたします。
サンリオピューロランド ペアパスポート、ちばコーギー × マイメロディ・クロミのぬいぐるみセット、ちばコーギー ハンドタオルを抽せんでプレゼントする「ちばコーギー × マイメロディ・クロミを応援しよう！Xフォロー＆リポストキャンペーン」も開催いたします。
ぜひ「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」への投票、応援をよろしくお願いいたします。
１．2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門
「2026年サンリオキャラクター大賞」は450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。
同時開催の「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」は、サンリオキャラクターと企業や地方自治体などのキャラクターがパートナーを組んでエントリーする、サンリオキャラクター大賞の番外編です。
２．投票期間
2026年４月９日（木）～ 2026年５月24日（日）
３．結果発表
2026年６月28日（日）
４．投票方法
「WEBサイト」から「ちばコーギー × マイメロディ・クロミ」に投票
https://ranking.sanrio.co.jp/partner/#profile_chibacorgi
※詳しくは下記「サンリオキャラクター大賞公式サイト」をご確認ください。
※お問い合わせ先についても、下記サイトをご覧ください。
https://ranking.sanrio.co.jp/
５．ちばコーギー × マイメロディ・クロミを応援しよう！Xフォロー＆リポストキャンペーン
サンリオピューロランド ペアパスポート、ちばコーギー・マイメロディ・クロミのぬいぐるみセット、ちばコーギー ハンドタオルを抽せんでプレゼントいたします。
【キャンペーン概要】
●キャンペーン期間
第１弾：2026年4月9日（木） ～ 2026年4月26日（日）
第２弾：2026年4月27日（月） ～ 2026年5月10日（日）
第３弾：2026年5月11日（月） ～ 2026年5月24日（日）
●賞品内容
第１弾：抽せんで10組20名さま サンリオピューロランド ペアパスポート
第２弾：抽せんで20名さま ちばコーギー × マイメロディ・クロミぬいぐるみセット
第３弾：抽せんで20名さま ちばコーギー ハンドタオル
写真はイメージです。
●応募方法
１. ちば興銀公式 X アカウント 「 @chibakogin 」をフォロー（https://x.com/chibakogin）
※すでにフォロー済みの方は追加の対応は不要です。
２. キャンペーン対象の投稿をリポスト
３.キャンペーン対象の投稿に応援メッセージ返信で当せん確率アップ！
●抽せん・当せん発表・ 賞品発送
2026年６月下旬頃、当せん者の方にはXのダイレクトメッセージでご連絡いたします。
賞品の発送は2026年７月中旬頃を予定しております。
落せんのご連絡は行いません。あらかじめご了承ください。
●ご注意事項
ご応募いただくにあたり、ご注意いただきたい事項がございます。
詳しくは添付のチラシをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d114396-37-dc5e4bb7696e3a56cce9d5ef5d4a203e.pdf