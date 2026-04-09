【劇場限定商品】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のアクリルシネマスナックが全国の主要劇場にて発売決定!!

ゼロジーアクト株式会社

アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画、デザイン、製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のアクリルシネマスナックを発売いたします。

なお、映画公開日頃に各劇場での取り扱いを予定していますが、各劇場の売場状況により発売日が前後する場合がございますので、予めご了承ください。また、本商品はゼロジーアクトオンラインストアでの取り扱いはございません。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アクリルシネマスナック（全8種）

映画鑑賞の記念にコレクションしたくなる『アクリルシネマスナック』は、プレートのまま飾ったり、組み立てて飾ったり、付属のボールチェーンをつけて単品で飾って楽しめます。ラインナップは江戸川コナン・毛利蘭・灰原哀・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8種。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アクリルシネマスナック（全8種）

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アクリルシネマスナック（全8種）

【サイズ】約W98×H120(mm) ※プレートの状態でのサイズ

【価格】\1,400 (税込)

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