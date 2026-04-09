【NIKE SWIM × EDIFICE】デイリーな街着としても活躍するまさに水陸両用の万能スイムショーツをWEB限定で発売
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」は「NIKE SWIM（ナイキスイム）」との限定ショーツを4月10日にWEB限定でローンチする。
毎シーズン発売のたびに完売を繰り返すことが続く限定スイムショーツが、新たなデザインを取り入れリニューアル。
最大の特徴であるスウォッシュが重なっているデザインは、特別な1枚である事の証。
カラフルでPOPな配色と、シックさを感じさせるバランス。
今季はフロントに配したDカン、バックポケットのジップをアップデート。
素材には環境に配慮したリサイクル素材を採用し、伸縮性に富んだウエストバンド、外側のドローコードでフィット感の微調整が可能。また、総裏仕様になっているので快適な着心地を演出。
一般的なスイムショーツに付属するサポーターが無い総裏メッシュ仕様になっているので、より日常的に、快適にご着用頂くことが出来る。
海やプールなどのアクティブなシーンはもちろんの事、デイリーな街着としても活躍するまさに水陸両用の万能ショーツ。
448 ：col030（グリーン）
N241：col027（ベージュ）
N051：col006（グレー）
N001：col001（ブラック）
商品ページはこちら(https://baycrews.jp/item/detail/edifice/pants/26031310001110) （ECサイトは4月10日 AM10:00 よりアクセス可能）
価格：\8,800（本体価格\8,000）
カラー：グリーン、ベージュ、グレー、ブラック
サイズ：M、L、XL、XXL
※グローバル規格のため、大き目なつくりとなっております。
詳しくはサイズ詳細の各項目を確認くださいませ。
※商品には弊社タグの他、メーカータグも付属致します。
弊社サイズ：メーカーサイズ
M：US-S
L：US-M
XL：US-L
XXL：US-XL
※商品縫い付けのタグはメーカーサイズが記載されています。
※採寸値は倉庫にて計測した実寸値となります。
【注意事項】
・画像の商品はサンプルです。
実際の商品と仕様、加工が若干異なる場合があります。
・サイズ表記はあくまで目安となります。
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予めご了承下さい。
【NIKE/ ナイキ】
1962年オレゴン大学の陸上コーチ、「ビル・バウワーマン」と、バウワーマンの元で中距離ランナーとして走った「フィル・ナイト」の2人により「ブルー・リボン・スポーツ」（BRS）社を創設。 1972年に「BRS」はその社名をギリシャ神話の勝利の女神にちなんで「NIKE」に変更。「誰もがみんなアスリートだ。アスリートが存在する限り、ナイキも存在する。」という「ビル・バウワーマン」の言葉をもとに、いまや世界最大のスポーツ＆フィットネス会社に成長しています。