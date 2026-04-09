【NIKE SWIM × EDIFICE】デイリーな街着としても活躍するまさに水陸両用の万能スイムショーツをWEB限定で発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」は「NIKE SWIM（ナイキスイム）」との限定ショーツを4月10日にWEB限定でローンチする。

毎シーズン発売のたびに完売を繰り返すことが続く限定スイムショーツが、新たなデザインを取り入れリニューアル。

最大の特徴であるスウォッシュが重なっているデザインは、特別な1枚である事の証。

カラフルでPOPな配色と、シックさを感じさせるバランス。

今季はフロントに配したDカン、バックポケットのジップをアップデート。



素材には環境に配慮したリサイクル素材を採用し、伸縮性に富んだウエストバンド、外側のドローコードでフィット感の微調整が可能。また、総裏仕様になっているので快適な着心地を演出。

一般的なスイムショーツに付属するサポーターが無い総裏メッシュ仕様になっているので、より日常的に、快適にご着用頂くことが出来る。



海やプールなどのアクティブなシーンはもちろんの事、デイリーな街着としても活躍するまさに水陸両用の万能ショーツ。

448 ：col030（グリーン）N241：col027（ベージュ）N051：col006（グレー）N001：col001（ブラック）

商品ページはこちら(https://baycrews.jp/item/detail/edifice/pants/26031310001110) （ECサイトは4月10日 AM10:00 よりアクセス可能）

価格：\8,800（本体価格\8,000）

カラー：グリーン、ベージュ、グレー、ブラック

サイズ：M、L、XL、XXL



※グローバル規格のため、大き目なつくりとなっております。

詳しくはサイズ詳細の各項目を確認くださいませ。



※商品には弊社タグの他、メーカータグも付属致します。

弊社サイズ：メーカーサイズ

M：US-S

L：US-M

XL：US-L

XXL：US-XL

※商品縫い付けのタグはメーカーサイズが記載されています。



※採寸値は倉庫にて計測した実寸値となります。



【注意事項】

・画像の商品はサンプルです。

実際の商品と仕様、加工が若干異なる場合があります。

・サイズ表記はあくまで目安となります。

・その他の予約商品、通常商品との同時決済はできません。

・入荷状況により、お届け予定が前後する場合があります。

・お客様への発送が店頭販売より遅れる場合もあります。

・追加生産商品は、一部の店舗、通販で販売中の場合がございます。

予めご了承下さい。

【NIKE/ ナイキ】

1962年オレゴン大学の陸上コーチ、「ビル・バウワーマン」と、バウワーマンの元で中距離ランナーとして走った「フィル・ナイト」の2人により「ブルー・リボン・スポーツ」（BRS）社を創設。 1972年に「BRS」はその社名をギリシャ神話の勝利の女神にちなんで「NIKE」に変更。「誰もがみんなアスリートだ。アスリートが存在する限り、ナイキも存在する。」という「ビル・バウワーマン」の言葉をもとに、いまや世界最大のスポーツ＆フィットネス会社に成長しています。