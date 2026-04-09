アイシンと電脳交通、デマンド交通とタクシーを一体化した配車連携サービスを立ち上げ

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田守孝、以下、アイシン）は、株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下、電脳交通）と連携し、デマンド交通「チョイソコ」とタクシー配車を同一アプリ内で選択・予約できる配車連携サービスを立ち上げました。

本サービスは、アイシンが運営するデマンド交通「チョイソコ」と、電脳交通が提供するタクシー配車システム「DS」を連携させ、利用者が移動ニーズに応じて複数の交通手段を比較し、選択できる仕組みです。デマンド交通とタクシーを同一アプリで利用可能とする取り組みは、「地域交通における新たなプラットフォームモデル」となります。

現在地方や山間部を中心に、公共交通が十分に行き届かない「交通空白地」は、全国的な社会課題となっています。また、公共交通の衰退や高齢者の運転免許返納の進展などを背景に、移動手段の確保が困難な、いわゆる「交通難民」の増加も指摘されています。

アイシンは、こうした地域の交通課題を解決するソリューションとして、2018年よりデマンド交通「チョイソコ」の運行を開始しました。会員登録された利用者から電話やインターネットで予約を受け付け、最適な乗り合わせと経路を算出し、目的地まで送迎するサービスとして、日本全国で導入が進んでいます。今回、「地域交通の利便性向上」に対する両社の課題認識が一致したことから、本連携に至りました。

アイシンは「チョイソコ」を軸に、さまざまな交通手段を同一アプリで利用可能とするMaaSプラットフォームの開発を進めています。本サービスでは、同プラットフォーム上で、電脳交通のタクシー配車システム「DS」と連携します。

＜配車連携サービスの内容＞

利用者は、同一アプリ内で「チョイソコ」またはタクシーを比較し、料金や移動時間など自身のニーズに応じて選択・予約することが可能となります。

これにより、「チョイソコ」が満車の場合でもタクシーという代替手段を提示でき、移動の確実性が高まります。また、料金重視、時間重視といった利用者それぞれのニーズに応じた移動手段の選択が可能となり、移動の利便性も高まります。

今後も、本MaaSプラットフォームにさまざまな交通手段を順次連携させることで、地域の輸送資源を結び付け、「チョイソコ」を中心とした交通空白地の解消をめざします。

アイシンは、これからも地域住民の外出機会の創出や生活の質の向上に貢献し、誰もが移動の自由を実感できる社会の実現に取り組んでいきます。

＜関連リンク＞

・健康増進のための乗り合い送迎サービス - チョイソコの公式サイトにリンクします(https://www.choisoko.jp/)