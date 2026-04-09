日本ナレッジスペースが2026年度「食育推進企業・団体認定」を取得。ITエンジニアと「その家族」の食卓を支える『食のフルコース』支援体制を構築

日本ナレッジスペース株式会社

システム開発事業を展開する日本ナレッジスペース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松岡 竜邦、以下「当社」）は、2026年度 日本食育学会「食育推進企業・団体認定」を受けたことをお知らせいたします 。

当社は、ITエンジニア本人の健康のみならず、その活動を支える「ご家族の健康と幸福」こそが企業の持続的な成長に不可欠であると考え、家庭の食卓を包括的に支援するインフラを構築してまいりました。2026年4月1日より導入した新制度「お肉のごほうび定期便」を加え、主食・副菜・主菜が自動的に揃う「食のフルコース」支援を実現したことが、2026年度 日本食育学会『食育推進企業・団体認定』にあたり高く評価されました。

■ 認定の概要

名称：2026年度 日本食育学会「食育推進企業・団体認定」

認定期間：2026年4月1日 ～ 2027年3月31日

認定理由：従業員およびその家族に対する、主食・副菜・主菜を網羅した包括的な食生活支援制度の構築、ならびに地域社会（子ども食堂）への継続的な貢献 。

■ 認定の背景：なぜ「社員の家族」まで支援するのか

現代の共働き世帯や家庭において、毎日の献立作成、買い出し、栄養管理は極めて大きな負担（認知的負荷）となっています。特に昨今の食料品価格高騰は、家庭の「ゆとり」を奪う深刻な課題です。

当社は、社員を「人的資本」として尊重し、その基盤である「家族の健康」を会社がデザインすることで、社員が安心して創造的な業務に没頭できる環境を整えています 。今回の認定は、以下の「家族の食卓を守る4＋1の施策」が評価されたものです。

■ 社員と家族を笑顔にする「食のセーフティネット」5つの柱

1. 【主菜】お肉のごほうび定期便（新制度：2026年4月1日開始）

「家族への感謝」を形にする新制度です。3ヶ月に1回、国産をメインとしたブランド肉を中心に最大3.2kgの肉を社員の自宅へ直送します 。

プロの目利き：老舗精肉店と提携し、注文後にカットした最も鮮度の高い状態で届けます 。

家族の団らん：約8～12食分のメインディッシュを賄い、家族での豊かな食事体験を提供。良質なタンパク質やビタミン、鉄分の摂取を促し、疲労回復をサポートします 。

2. 【副菜】野菜摂取補助制度：規格外野菜の自宅配送

農林水産省「野菜サポーター」認定。市場に出回らない「規格外野菜」を月間500kg以上（直近2026年3月実績は930kg）購入し、全社員の自宅へ無料で配送しています 。

家族全員の健康増進：大量の新鮮野菜が届くことで、家族の食卓に自然と野菜料理が増え、厚生労働省が掲げる「1日350g」の目標達成を家庭単位で支援します 。

3. 【主食】お米購入補助制度

主食であるお米（精米・玄米）の購入に対し、最大10,000円を補助します 。

家計の安定：物価高の影響を最も受ける「お米」を補助することで、子育て世帯等の経済的負担を直接的に軽減し、精神的な安心感を提供します 。

4. 【社員食堂】バーチャル社員食堂「チケットレストラン」

全国25万店以上の飲食店やデリバリーで利用できる電子食事カードを全社員に配布しています 。

公平なサポート：在宅勤務中や外出先でも、ランチや夕食の一品追加に利用可能。場所を選ばない「どこでも社員食堂」として機能します 。

5. 【社会貢献】「子ども食堂」支援

自社の社員・家族のみならず、地域社会の家族も支援。企業版ふるさと納税を活用し、地域の「子ども食堂」へ継続的な支援（毎年100万円以上）を行っています 。

次世代への投資：子どもの孤食解決や、地域における「安心できる居場所」の確保に貢献し、持続可能な社会の実現を目指します 。

■ 代表取締役 松岡 竜邦のコメント

「エンジニア本人のパフォーマンスは、ご家族との健やかな生活の上に成り立っています。今回の『食育推進企業』認定（認定期間：2026年4月1日～2027年3月31日）、ならびに新制度『お肉のごほうび定期便』の開始により、お米・野菜・肉という家庭の食卓の核となる要素をすべて当社がバックアップする体制が完成しました。物価高騰が続く今だからこそ、当社が家計の『固定費』をデザインし、社員とその大切な家族が健康で豊かな時間を過ごせるよう、今後も『大人の食育』を牽引してまいります。」

■ 日本ナレッジスペース株式会社について

当社は、健康経営優良法人やホワイト企業認定「プラチナ」を取得し、エンジニアのウェルビーイングを追求するシステム開発企業です。70種類以上の福利厚生を通じて、社員と家族の幸せを最大化させています 。

社名：日本ナレッジスペース株式会社

所在地：

【東京本社】〒105-0004 東京都港区新橋6-20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F

【大阪支社】〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8 堂島ビルヂング6F

設立：2014年4月1日

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役 松岡 竜邦

従業員数：189名（2026年4月現在）

事業内容：システム開発

公式サイト：https://www.jpn-ks.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ナレッジスペース株式会社

総務部人事課

担当：久保佑介

Tel：03-6689-8174

Email：jinji@jpn-ks.co.jp