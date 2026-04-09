内発的学習意欲が主体的行動へ変容する軌跡：小学生の子どもたちによる「プロジェクト型学習」成果発表を実施

1．概要

一般社団法人子供教育創造機構

学童保育型アントレプレナーシップ育成スクール キンダリーインターナショナル（所在地：東京都中央区勝どき、代表理事 森 博樹、以下「当社」）は、お子さんたちの「主体性」「問題解決力」「コミュニケーション能力」を育むことを目的とした「プロジェクト型学習（PBL）」を展開しております。

本プログラムの最大の特徴は、「与えられた正解を探すのではなく、自分の頭で考え、決めて、主体的に行動できるAI時代の生き抜く力」を養成する点にあります。

お子さんたちが「やってみたい」「もっと知りたい」という内発的動機を起点にテーマを設定し、試行錯誤を通じて成果物を作り上げ、学びのプロセスを発表・共有することで、自律的な思考力と行動力を伸ばします。

このたび、当社が取り組む本プログラムにおいて、2025年11月から2026年3月にかけた集大成となる成果発表（エキシビション）を実施いたしました。その成果と背景を以下のとおりご報告いたします。

2．背景

プロジェクト学習 成果発表

未来が予測困難なAI時代において、社会では未知の課題に挑み、新しい価値を創出できる人材が求められています。その基盤となるのが、お子さんたちの「主体性」です。

当社では、お子さん自身が「こうしたい」と心から思うテーマに集中して取り組むことで、興味や関心が自然な学習意欲に結びつき、創造的なアイデアが生まれるプロセスを重視しています。

3．プログラムの特徴

主体性を育む3つの力

「やってみたい」という内発的動機からのスタート お子さんたちが自ら興味を抱いたテーマや、「作ってみたい」「もっと知りたい」といった発想を起点にプロジェクトを始動します。お子さんの“ワクワク”や“気づき”を尊重することで、学習意欲が自然と高まります。

チームワークを育む共創活動のグループでプロジェクトを進行し、コミュニケーション能力や協調性を学ぶ機会を提供します。メンバー同士で意見を出し合い、役割分担を行いながら、互いをサポートし合ってゴールを目指します。

自己効力感と探究心を高めるファシリテーション 大人は、一方的に「教える」のではなく、ファシリテーターとしてお子さんたちの探究を支援します。挑戦や失敗を重ねながらも成功体験を得られるよう伴走することで、お子さんたちは自己効力感と自己肯定感、さらには深い探究心を育みます。

4．成果発表（エキシビション）の実施内容と成果

つくりながら学ぶ

お子さんたちが自ら発見した「取り組みたいアイデア」を形にし、保護者や友だちに向けて発表するエキシビションを実施しました。

以下、子どもたちの創作的なプロジェクト活動の一部をご紹介します。

事例１.：勝どき月島校舎～アイデアあふれるモノづくり

「回転寿司を作ってみたい！」という発想から生まれたチームは、ダンボールを使って立体的で本格的なレーンとお寿司を制作しました。他にも、カラフルなお菓子を実際に作るチーム、釣りゲームのようなオリジナルボードゲームを開発するチームなどが活気に溢れた活動を行いました。

回転寿司をつくるチーム回転寿司をつくるチームお菓子づくりチーム植物を育てるチーム事例２.：豊洲校舎～幅広い興味を探究するチーム活動

マインクラフトの世界観を活かしたケーキなどのアイデアを出した食育チームをはじめ、ダンボールハウスの中に迷路やロープウェイを作るチーム、ぬいぐるみを作る裁縫チームなど、多岐にわたるジャンルでお子さんたちが探究を深めました。

マインクラフトの世界観を活かしたケーキマインクラフトの世界観を活かしたケーキ事例３.：明石日本橋校～想いを込めた丁寧な作品づくり

おさいほうチームでは、シュシュ作り、シマエナガの人形作り、オリジナルバッグ作りなど、一人ひとりが自分の作りたいものに焦点を当てました。試行錯誤しながら、針と糸を使って丁寧に自分だけの作品を仕上げています。

オリジナルの洋服をデザインするチームオリジナルの洋服をデザインするチーム

5．今後の予定

オリジナルモンスターを表現するチームにゃんこ大戦争の世界観を表現するチーム

お子さんたちが自らのアイデアをかたちにし、共創的に切磋琢磨する機会を創出することで、21世紀型スキルの育成と社会での活躍を後押ししてまいります。

また、アフタースクールでは引き続き、「自ら考え、決めて、主体的に行動できるAI時代の生き抜く力」をお子さんたちに届けるため、学習環境の整備や起業家教育（アントレプレナーシップ教育）プログラムの拡充を進めてまいります。

一般社団法人子供教育創造機構

「自ら問いを立て、自ら行動し、自ら変化を起こす」お子さんの育成を目指し、学童保育型アントレプレナーシップ育成スクール「キンダリーインターナショナル」を運営。

高校生向けとして大学受験 総合型選抜専門 キャリア探究塾の展開や、全国の自治体・学校と連携した教育プログラムの開発を通じて、次世代を担う「圧倒的な主体性」を持つ人材育成に貢献しています。



名称：一般社団法人子供教育創造機構 https://kindery.net/

代表理事：森博樹

所在地：〒104-0054 東京都中央区勝どき３丁目３－１９ 勝どきグリーンランドビル2F

設立：2012年10月

主な事業内容：

(1) 幼児・学童等を対象とした教育事業

(2)起業家教育（アントレプレナーシップ教育）

(3) 保育事業



▇ カリキュラム開発協力｜株式会社共創機構 https://co-creation.dev/