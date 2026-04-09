【奥入瀬渓流ホテル】平均気温21℃、森の目覚めとせせらぎに抱かれ、涼を味わう「おいらせ朝涼みシャンパーニュ」新登場

星野リゾートおいらせ朝涼みシャンパーニュ

奥入瀬（おいらせ）渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、2026年7月1日、平均気温21℃（＊1）の大自然のなか、森の目覚めとせせらぎに抱かれ、涼を味わう「おいらせ朝涼みシャンパーニュ」が新登場します。奥入瀬渓流を知り尽くした渓流コンシェルジュが、景色、空気、音、すべてが涼しいとっておきスポットに案内します。ひんやり冷えたジュレ・ド・フリュイとシャンパーニュ、絶景を味わい、心ほどける至福の朝を迎えるプログラムです。

＊1 2025年7月～8月の期間 奥入瀬渓流沿いで計測 自社調べ。

特徴1 景色、空気、音、すべてが涼しい、とっておきの渓流スポットにご案内下馬門沢（しもまかどさわ）

奥入瀬渓流沿いの夏の気温は、平均21℃です。奥入瀬渓流を知り尽くした渓流コンシェルジュが、その中でもとくに涼しさを感じられる、とっておきのスポットに案内します。青々とした緑が広がる景色と、自然が作り出す心地よい涼風、絶えず流れる水の音を全身で味わい、酷暑を忘れるひとときを過ごせます。

＜案内スポット一例＞

・下馬門沢：水温が常に約10度。ブナ林からの湧水が流れ、ひんやりと冷たい空気を感じるスポット。

・雲井の滝：落差20mで豪快に流れ落ち、目にも涼しい名瀑。

・銚子大滝：高さ7m、幅20mの大きさを誇り、激しい水音と水しぶきを全身で感じられる豪快な滝。

特徴2 渓流の美しさとともに味わう涼やかな味わいのシャンパーニュシャンパーニュ

渓流の絶景スポットでは、贅沢にシャンパーニュを味わえます。当ホテルのソムリエが、その日の気温に合わせて、涼やかさな味わいがとくに引き立つシャンパーニュを選定します。爽やかさと軽快さが引き立つ、フレッシュな果実のような香りと余韻が特徴です。涼やかな朝の風を感じながら、清涼感あふれる奥入瀬渓流の景色を目の前にシャンパーニュを味わうひとときはとびきりの贅沢です。

特徴3 フルーツとシャンパーニュの香りが広がる涼やかな「ジュレ・ド・フリュイ」ジュレ・ド・フリュイ

渓流沿いのスポットで、瑞々しいフルーツを使用した涼やかな「ジュレ・ド・フリュイ」を味わえます。さわやかなりんごをはじめとしたフルーツを、シャンパーニュの香りが爽やかに広がるジュレと絡めました。お好みでさらにシャンパーニュを注ぎ入れ、ひんやりと冷たいフルーツとジュレを味わう、夏らしい贅沢な早朝の体験です。

概要

期間 ：2026年7月1日～8月31日

時間 ：5:50～8:00

料金 ：8,800円（税込）/名

含まれるもの：送迎、渓流コンシェルジュによる渓流案内、シャンパーニュ、ジュレ・ド・フリュイ

場所 ：奥入瀬渓流

定員 ：1組2名

予約 ：ウラカタにて7日前までに要予約

備考 ：最少催行人数2名。ノンアルコールドリンクあり。悪天候時は中止になることがあります。

奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテルです（＊2）。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎作の巨大暖炉が印象的なロビーが癒しの空間を醸し出します。「渓流スローライフ」をコンセプトに心から満たされる滞在を演出します。

＊2 2025年12月 奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査 自社調べ

所在地：〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

客室数：187室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金：1泊25,100円～（2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付）

アクセス：JR八戸駅から車で約90分（無料送迎バスあり・要予約）

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/