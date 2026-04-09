AULAからメカニカルキーボード「F65」日本語配列モデルが登場。省スペースと快適な入力を両立する65%レイアウト設計

Aula Innovations Technology Co., Limited

F65は、方向キーやよく使う機能キーを残しつつ、キーボード本体のサイズを効果的に抑えた65%のコンパクトレイアウトを採用しています 。従来のフルサイズキーボードと比較して、デスクスペースを約半分節約できます 。今回発売となるJIS配列モデルは、このコンパクトさを維持したまま日本語の入力環境を最適化し、専用ソフトウェアの日本語化も実現しました 。昨今、オフィス環境やデスク周りのデバイスがシンプルになるにつれ、キーボードのサイズや入力のしやすさに対するニーズは高まっています 。F65は、コンパクトな設計とJIS配列の組み合わせにより、空間の有効活用と快適なローカライズ体験を見事に両立させています 。

日本のユーザーに最適なJIS配列設計

F65 JIS配列モデルは、日本のユーザーの入力習慣に合わせて設計されています 。

・ 標準的なJISキー配列を採用

・ 日本語入力の快適さを追求

・ 配列への慣れやすさを重視

これにより、日常のデスクワークやタイピングにおいて、より効率的かつ自然にキーボードをお使いいただけます 。

利便性を高める専用ソフトウェアの日本語対応

日本市場向けに、F65の専用ソフトウェアも日本語に対応しました 。

・ 完全な日本語インターフェースを提供

・ キー割り当て、マクロ機能、ライティング設定に対応

・ 直感的な操作性で、初心者でも扱いやすい設計

ハードウェアとソフトウェアの両面から、日本のユーザーに寄り添ったシームレスな体験を提供します 。

デスクスペースを約半分節約する65%コンパクト設計

F65は、省スペースな65%レイアウトを採用しています 。

・ フルサイズキーボードに比べ、デスクの占有スペースを約半分に削減

・ 方向キーや主要な機能キーはしっかり確保

・ デスクをすっきり保ち、作業スペースを有効活用

・ オフィス環境におけるデバイスの配置を最適化

コンパクトなキーボードは、よりシンプルで整理されたデスク環境の構築に貢献します 。

柔軟性と携帯性を兼ね備えた3モード接続（有線 / 2.4GHz / Bluetooth）

F65は、用途に合わせて選べる3つの接続方式をサポートしています 。

・ 有線接続（USB Type-C）

・ 2.4GHzワイヤレス接続

・ Bluetooth接続（複数デバイスの切り替えに対応）

コンパクトな本体と相まって、持ち運びやすく、さまざまな場所やデバイスで快適に使用できます 。

デスクを彩る1600万色RGBライティングシステム

F65は、鮮やかなライティング機能も備えています 。

・ 1600万色のRGBネオンライトに対応

・ スタイリッシュなサイドライティングを搭載

・ 多彩なダイナミックライティングモードの切り替えが可能

・ 明るさやエフェクト速度の調整に対応

視覚的な美しさを演出し、自分好みのデスク環境を作り上げることができます 。

上質な打鍵感と静音性を実現するガスケットマウント＆多層静音構造

こだわりの内部構造が、優れたタイピング体験をもたらします 。

・ ガスケットマウント構造を採用

・ 打鍵の衝撃を吸収するPOシリコンパッドを内蔵

・ 多層構造の静音フォームとクッションパッド

・ 内部の反響音や雑音を効果的に抑え、共振を低減

これにより、マイルドで滑らかな打鍵感と、心地よい打鍵音を実現しています 。

カスタマイズが楽しめる全キースワップ対応

・ 3ピンおよび5ピンのメカニカルスイッチに対応

・ はんだ付け不要で、簡単にキースイッチの交換が可能

・ 自分好みの打鍵感にカスタマイズしたいというニーズに対応

■ 日本市場へ向けたローカライズソリューション

F65 JIS配列モデルは、コンパクトな設計、使い慣れたJIS配列、そして日本語対応の専用ソフトウェアを融合させることで、デスクの空間効率を高めつつ、日本のユーザーにとって最適な入力ソリューションを提供します 。

【製品情報】

・ 製品名： F65

・ ブランド： AULA

・ 発売日： 2026年4月7日

・ 取扱店舗： 一部家電量販店

【AULAについて】

AULAは、ゲーミングデバイスの研究開発とデザインに特化したブランドであり、キーボード、マウス、ヘッドセットなど幅広い製品を展開しています 。継続的な技術革新と製品の改良を通じて、安定的で高性能なデバイスをユーザーに提供することを目指しています 。 現在、AULA製品は多くの海外市場で販売されており、グローバルな展開を続けています 。日本市場においては、JIS配列キーボードの展開やソフトウェアの日本語化など、日本のユーザーのニーズに寄り添ったローカライズ製品の開発を積極的に進めており、より快適な製品の選択肢を提供してまいります 。

製品の詳細は、AULA日本の公式ウェブサイトをご覧ください：https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)