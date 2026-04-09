AULAからメカニカルキーボード「F65」日本語配列モデルが登場。省スペースと快適な入力を両立する65%レイアウト設計
F65は、方向キーやよく使う機能キーを残しつつ、キーボード本体のサイズを効果的に抑えた65%のコンパクトレイアウトを採用しています 。従来のフルサイズキーボードと比較して、デスクスペースを約半分節約できます 。今回発売となるJIS配列モデルは、このコンパクトさを維持したまま日本語の入力環境を最適化し、専用ソフトウェアの日本語化も実現しました 。昨今、オフィス環境やデスク周りのデバイスがシンプルになるにつれ、キーボードのサイズや入力のしやすさに対するニーズは高まっています 。F65は、コンパクトな設計とJIS配列の組み合わせにより、空間の有効活用と快適なローカライズ体験を見事に両立させています 。
日本のユーザーに最適なJIS配列設計
F65 JIS配列モデルは、日本のユーザーの入力習慣に合わせて設計されています 。
・ 標準的なJISキー配列を採用
・ 日本語入力の快適さを追求
・ 配列への慣れやすさを重視
これにより、日常のデスクワークやタイピングにおいて、より効率的かつ自然にキーボードをお使いいただけます 。
利便性を高める専用ソフトウェアの日本語対応
日本市場向けに、F65の専用ソフトウェアも日本語に対応しました 。
・ 完全な日本語インターフェースを提供
・ キー割り当て、マクロ機能、ライティング設定に対応
・ 直感的な操作性で、初心者でも扱いやすい設計
ハードウェアとソフトウェアの両面から、日本のユーザーに寄り添ったシームレスな体験を提供します 。
デスクスペースを約半分節約する65%コンパクト設計
F65は、省スペースな65%レイアウトを採用しています 。
・ フルサイズキーボードに比べ、デスクの占有スペースを約半分に削減
・ 方向キーや主要な機能キーはしっかり確保
・ デスクをすっきり保ち、作業スペースを有効活用
・ オフィス環境におけるデバイスの配置を最適化
コンパクトなキーボードは、よりシンプルで整理されたデスク環境の構築に貢献します 。
柔軟性と携帯性を兼ね備えた3モード接続（有線 / 2.4GHz / Bluetooth）
F65は、用途に合わせて選べる3つの接続方式をサポートしています 。
・ 有線接続（USB Type-C）
・ 2.4GHzワイヤレス接続
・ Bluetooth接続（複数デバイスの切り替えに対応）
コンパクトな本体と相まって、持ち運びやすく、さまざまな場所やデバイスで快適に使用できます 。
デスクを彩る1600万色RGBライティングシステム
F65は、鮮やかなライティング機能も備えています 。
・ 1600万色のRGBネオンライトに対応
・ スタイリッシュなサイドライティングを搭載
・ 多彩なダイナミックライティングモードの切り替えが可能
・ 明るさやエフェクト速度の調整に対応
視覚的な美しさを演出し、自分好みのデスク環境を作り上げることができます 。
上質な打鍵感と静音性を実現するガスケットマウント＆多層静音構造
こだわりの内部構造が、優れたタイピング体験をもたらします 。
・ ガスケットマウント構造を採用
・ 打鍵の衝撃を吸収するPOシリコンパッドを内蔵
・ 多層構造の静音フォームとクッションパッド
・ 内部の反響音や雑音を効果的に抑え、共振を低減
これにより、マイルドで滑らかな打鍵感と、心地よい打鍵音を実現しています 。
カスタマイズが楽しめる全キースワップ対応
・ 3ピンおよび5ピンのメカニカルスイッチに対応
・ はんだ付け不要で、簡単にキースイッチの交換が可能
・ 自分好みの打鍵感にカスタマイズしたいというニーズに対応
■ 日本市場へ向けたローカライズソリューション
F65 JIS配列モデルは、コンパクトな設計、使い慣れたJIS配列、そして日本語対応の専用ソフトウェアを融合させることで、デスクの空間効率を高めつつ、日本のユーザーにとって最適な入力ソリューションを提供します 。
【製品情報】
・ 製品名： F65
・ ブランド： AULA
・ 発売日： 2026年4月7日
・ 取扱店舗： 一部家電量販店
【AULAについて】
AULAは、ゲーミングデバイスの研究開発とデザインに特化したブランドであり、キーボード、マウス、ヘッドセットなど幅広い製品を展開しています 。継続的な技術革新と製品の改良を通じて、安定的で高性能なデバイスをユーザーに提供することを目指しています 。 現在、AULA製品は多くの海外市場で販売されており、グローバルな展開を続けています 。日本市場においては、JIS配列キーボードの展開やソフトウェアの日本語化など、日本のユーザーのニーズに寄り添ったローカライズ製品の開発を積極的に進めており、より快適な製品の選択肢を提供してまいります 。
製品の詳細は、AULA日本の公式ウェブサイトをご覧ください：https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)