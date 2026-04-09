【M＆Aご成約】共にソフトウェア開発を手掛ける理創とソーバルのM&Aを支援、創業者の遺志を旧友と譲受企業が引き継ぐ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、東京都渋谷区でWEBシステムを中心としたシステム開発事業を行っている株式会社理創と、東京都品川区のシステム開発・アプリケーション開発企業であるソーバル株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/153/(https://www.ma-cp.com/case/success/153/)

M&A概要

創業者・横沢治二郎氏が40年にわたり育ててきた株式会社理創は、後継者不在という課題を抱える中、ソーバル株式会社へのM&Aを決断しました。長年会社に強い愛着を持ち続けていた横沢氏は、一度はM&Aを見送るなど葛藤を重ねました。最終的には、価値観や社員への想いに共感できる相手としてソーバルを選択しました。横沢氏の病の発覚後、限られた時間の中で関係者が連携し、異例のスピードで手続きを進めた結果、株式譲渡は逝去の直前に成立。

創業者の遺志は、新社長に就任した旧友・西田尚信氏へと託され、理創は新たな一歩を踏み出しています。今後はソーバルグループの一員として、社員や顧客との関係を大切にしながら、両社の強みを生かした成長を目指します。

譲渡企業

株式会社理創

代表取締役 ：西田 尚信 氏

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：WEBシステムを中心とした

システム開発事業

M&Aの検討理由：後継者不在のため

譲受企業

ソーバル株式会社

代表取締役：推津 敦 氏

本社所在地：東京都品川区

事業内容：制御系、通信系、画像処理、組み込み系ソフト＆ハード及びビジネスアプリケーションの開発

M&Aの検討理由：事業拡大・成長のため

▼今回の相続人インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/magazine/special/special/76/(https://www.ma-cp.com/magazine/special/special/76/)

株式会社理創 相続人 横沢 紀美子 様

▼今回のアドバイザーインタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/magazine/people/decision-support/75/(https://www.ma-cp.com/magazine/people/decision-support/75/)

担当アドバイザー 企業情報部 課長 宮下 和樹

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A関連サービス事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/