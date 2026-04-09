MONOVATE、下部撹拌機を新たにラインナップ　タンク組み込みに加えて単体販売も開始し、新規市場へ参入

MONOVATE株式会社

工業用ステンレスタンク・撹拌装置メーカーのMONOVATE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大山 正記）は 、医薬・食品・化粧品など高い衛生性が求められる製造工程向けに、シールレス磁気駆動方式の下部撹拌機4製品群（SDM・SRD・SDP・SSN）を新たにラインナップしました。

また、これまで主に自社製タンクへの組み込みを前提に提供してきた撹拌機について、撹拌機単体での販売を開始し、エンジニアリング会社や設計事務所、タンク製造所などへの販売を開始します。

背景：タンクメーカーから、撹拌機単体販売という新たな選択肢へ

MONOVATEはこれまで、ステンレス製タンクの設計・製造を軸に、用途に応じた撹拌機を組み込んだ一体型の提案を行ってきました。

一方で近年、

- 低液位まで安定した撹拌をおこないたい- 洗浄性や異物混入リスクを構造的に低減したい- 天井高やメンテナンススペースの制約を解消したい

といった理由から、下部撹拌方式への関心が高まっています。

こうしたニーズに応えるためMONOVATEは、韓国SEDNA ENG社（以下、SEDNA）と技術連携のもとに、SEDNAが製造するシールレス磁気駆動の下部撹拌機を新たにラインナップ。

MONOVATEの強みである従来通りタンクへ組み込みでのセット販売に加え、撹拌機単体での提供を開始することで、エンジニアリング会社やタンク製造所におけるタンク設計への組み込みなどへの柔軟な設備構築を支援します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RZ_pGtXpqCY ]

製品の特長：シールレス構造が生む、高い衛生性と省スペース性

今回ラインナップする下部撹拌機は、磁気カップリングによるシールレス完全密閉構造を採用しています。

- 軸封部がなく、摩耗粉の発生や異物混入リスクを低減- シャフトレス構造により洗浄性が向上し、CIP/SIPにも対応- タンク底部に設置するため、低液位まで安定した撹拌が可能- 天井高に制限のある現場でも設置やメンテナンスが容易

医薬・食品・化粧品・化学分野における衛生設計を支える構造です。

構造イメージ（SDM）

工程に応じて選べる4つの製品群

用途やせん断条件に応じて、以下の4シリーズから選定が可能です。

- SDMシリーズ：低せん断・標準モデル（混合、溶解など幅広い用途）- SDPシリーズ：中せん断・粉砕モデル（粉体の吸引・分散工程）- SRDシリーズ：中せん断・分散モデル（高粘度・スラリー対応）- SSNシリーズ：高せん断モデル（乳化・均質化・微細粉砕工程）

工程条件に応じた最適なモデル選定を、MONOVATEがサポートします。

用途やせん断条件に応じてインペラ形状が選べる

製品詳細・お問い合わせ

製品の詳細や選定のご相談については、以下の製品紹介ページをご覧ください。

https://www.monovate.co.jp/shop/pages/magnetic-bottom-mixer-lp.aspx

会社概要

会社名 ：MONOVATE株式会社（旧社名 日東金属工業株式会社）

所在地 ：埼玉県八潮市二丁目358

設立 ：1957年6月

代表取締役：大山 正記

事業内容 ：工業用ステンレス製容器・撹拌装置などの製造・販売

URL ：https://www.monovate.co.jp/