着るだけで体温を1℃あげるニットランジェリー「nainen」大盛況の阪神梅田本店ポップアップイベントにて完売していた人気カラーが再入荷！

株式会社Hana Plan

人気カラーのApple green色 【吸湿発熱】ロングカーディガン 【吸湿発熱】腹巻キャミソール 【吸湿発熱】腹巻ハーフパンツ

“体温を１℃上げる”ニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」を展開する株式会社 Hana Plan（ハナ プラン 本社：東京都港区 代表取締役：花村 幸栄 ）は、POPUPで完売した人気カラーを再入荷しました。

■2026年1月のイベントの様子

3ブランド合同で阪急梅田本店3F「ウエルネスイベント」にて開催したポップアップイベントは沢山の方にお越し頂き、nainen（ナイネン）の「吸湿発熱」素材でもちもちっとした柔らかい肌触りと愛されデザインを体感していただけました。お越し頂いた方、ありがとうございました！

オーストラリア発祥、ナチュラルスキンケアブランド「パーフェクトポーション」と”調茶” 「Legare室町二条調茶所」の合同開催

■ナイネンHPリニューアル 2026.4.9～

【nainen公式サイト】https://nainen-nainen.com/

新しくナイネンのホームページもリニューアル！カラーバリエーションも見やすくなり、更にお買い物が楽しくなること間違いなしです。

人気カラーApple greenも再入荷しております。

＊着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「ナイネン」

ナイネンのひみつ

１.シェニールヤーン糸（セラミックスを練りこんだ羽根のような糸なので空気を含んで柔らかい）

２.吸湿発熱

３.デザイン（透かし編みの愛されるデザイン）

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ロングパンツ【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン



＊nainenのサステナブルポリシー＊

必要な分だけ、丁寧に。

大量生産をせず、サステナブルに、そしてミニマルに。

余計なものを削ぎ落とし、あえて“ニットでつくる”ことにこだわった。

他にはない、冷えに悩む方をサポートする温活ニットランジェリー

最後まで使い切れる”ニット”は無駄を出さない1本1本の糸にも温かさの秘密がある



■着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「nainen」



“体温を1℃上げる”を美しく、シンプルに。



冷えに悩む女性が多く、冷えが身体におよぼす影響を知った時、

身体を直接あたためてくれる何かを作りたい、という想いからnainenは始まりました。

「nainen（ナイネン）」は、フィンランド語で“女性”を意味し、その名の通り、女性の身体と心に寄り添うように温もりをまとい、あたたかさと美しさ、そして可愛さを届けるニットランジェリーブランド。

唯一無二の“透かし編み”をデザインに取り入れたニットランジェリーは、伸縮性に優れ、肌にやさしくフィットしながら、着るだけで気持ちよく自然と体を温めてくれる。



【nainen公式サイト】https://nainen-nainen.com/

【nainen公式インスタグラム】：https://www.instagram.com/nainen.jp/

【nainen楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/hanaplan/

【メールアドレス】：shop@hanaplan.net

【お問合せ】：公式SNSアカウントまたはメールにてお願いします

■会社概要

社名：株式会社Hana Plan

代表取締役：花村 幸栄

住所：東京都港区南青山2-13-11

マストライフ南青山ビル501