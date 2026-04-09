「神戸ストークス」試合会場で来場者参加型クイズイベント開催

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

メディコムジャパン（本社：神戸市、代表：藤原慎一）は2026年4月19日（日）にGLION ARENA KOBEで開催されるプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」vs「熊本ヴォルターズ」の試合にあわせて、感染管理に関する正しい知識の普及を目的としたイベントブースを出展いたします。

本イベントでは、「それ、実は間違っているかも？」「知っているだけで日々の風邪予防に役立つ」といった、誰もが日常生活の中で役立てられる感染対策のポイントをクイズ形式で気軽に知れる参加型企画を実施します。

ブース来場者は、感染管理に関する2択クイズにその場で参加でき、「マスクの正しい着け方」など、当日からすぐに役立つ内容を知ることができます。

クイズに回答された方の中から抽選で、神戸ストークス選手のサイン色紙が当たるチャンスもご用意しています。

バスケットボール観戦の高揚感とともに、学びと体験を同時に楽しめるイベントです。

ブース内容（予定）

・知っていると日々の風邪予防に役立つ！感染管理クイズ

・機械を使ってマスクがフィット具合をチェック（正しく着けているつもりを見える化）

・クイズ回答者対象に神戸ストークス選手サイン色紙が当たる抽選会

・感染管理・衛生対策に関する情報パネル展示

※参加費無料

※サイン色紙は数量限定、なくなり次第終了

メディコムジャパン

社名：A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド（メディコムジャパン）

代表：藤原 慎一

業種：メディカル・バイオ 医療機器/用具

事業内容：感染予防・衛生用品アイテム（医療用品）の製造・販売

設立：2003年6月24日

HP：https://www.medicom-japan.com/