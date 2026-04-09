「MISAMO」のアンバサダー就任を記念したJINSの姉妹ブランドの「RIM（リム）」の期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」をルクア大阪で開催

JR西日本SC開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社（大阪市北区梅田／代表取締役社長：竹中 靖）が運営するファッションビル「ルクア大阪」では、ファッションアイウエアを提案するJINSの姉妹ブランド「RIM（リム）」が、『アジアNo.1最強ガールズグループ「TWICE」 』の日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」をブランドアンバサダーに起用したことを記念した期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を開催いたします。期間限定ストアでは、RIMのブランドコンセプト「『今』がある、ぜんぶここに」をベースに、『自分らしく「いま」を楽しみ、もっとかわいくなれる場所』を体感いただける空間を展開します。また、MISAMOの大型ビジュアルポスターの公開など、ブランドの世界観を楽しめるさまざまなコンテンツを通して、期間限定ストアならではの体験をお楽しみください。

ポップアップストア限定！購入特典「限定スペシャルカード」などをプレゼント

期間中、アイウエアまたはサングラスをご購入いただいた方に、プロモーションキービジュアルを使用した特別な限定スペシャルカードを１枚をプレゼントいたします。さらに、お買い物1会計につき1回、「ハズレなしRIMくじ」に挑戦いただけます。景品には、次のお買い物でお使いいただける10,000円(税込み)分のアイウエアプレゼントチケットや、MISAMOの撮影の裏側（Behind the Scenes）を収めた、ここでしか手に入らない限定スペシャルカードなど、ファン必見の豪華な特典の数々をご用意いたしました。詳細は特設サイトにてご確認ください。

「 RIM loves MISAMO POP-UP STORE」で展開する商品（一例）

「RIMLESS」9,900円（税込み）※「PLAYFUL METAL」9,900円（税込み）※「Urban Chic Combination」9,900円（税込み）※「RIMLESS SUNGLASSES」5,900円（税込み）

※標準クリアレンズ代込み（屈折率1.60の単焦点クリアレンズ）

開催情報

【名称】RIM loves MISAMO POP-UP STORE

【開催日】2026年4月24日(金)～5月24日(日)

【営業時間】10:30～20:30

【開催場所】ルクア イーレ 5F「ニアユー」

【特設サイト】https://rim.jins.com/jp/lp/misamo26ss/

【入場方法】フリー入場を予定しておりますが、混雑状況により整理券を配布する可能性がございます。

【商品情報】アイウエアはレンズの在庫がある場合は即日お持ち帰りいただけます。RIMLESSなど一部商品やレンズの在庫がない場合は、後日お渡しいたします。

【Instgram】https://www.instagram.com/rim.eyewear.official

「MISAMO」のプロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。2023年７月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMO の三部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3ノースゲートビルディング オフィスタワー16階

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）※3館合わせた総称

東館「LUCUA」(ルクア)

西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

南館「LUCUA SOUTH」(ルクア サウス)

【住所】「LUCUA」「LUCUA 1100」大阪市北区梅田3-1-3

「LUCUA SOUTH」大阪市北区梅田3-1-1

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/