【沖縄美ら海水族館】ミナミバンドウイルカ「オキちゃん半世紀の歩みに感謝を込めて」を開催

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園「オキちゃん劇場」（沖縄県国頭郡本部町）では、半世紀の長きにわたり活躍したミナミバンドウイルカ「オキちゃん」の歩みに感謝を込めた特別な催しを4月25日（土）に開催いたします。

ミナミバンドウイルカ「オキちゃん」は、50年にわたり沖縄の観光振興と水族館の歩みを象徴する存在として、5,000万人にもおよぶ多くのお客様を迎えてまいりました。2025年12月2日に惜しまれながら生涯を終えましたが、その功績は今も多くの人々の心に刻まれています。この催しは、オキちゃんの歩みを振り返るとともに、長年支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを込めて開催いたします。

催しの中では『50年の歩み、アーカイブ映像』の上映に加え、水族館の役目と挑戦を伝える『これからの水族館、未来に繋ぐ取り組み』を大型サイネージで紹介します。

また、50周年を記念してつくられた絵本「ちゅらうみのオキちゃん」の読み聞かせと製作秘話などのエピソードを作者が語ります。

当日は会場で絵本の販売と式典終了後に作者によるサイン会も予定しております。

さらに、“美ら島沖縄大使”としても活躍中のヴァイオリニスト「竜馬(RYOMA)」が追悼の想いを込めた楽曲を披露。

ヴァイオリンの生演奏とイルカたちのコラボレーションによる特別なショーを通して音楽とともに未来への思いをつなぎます。

催しの日時は次のとおりです。

■ミナミバンドウイルカ

「オキちゃん半世紀の歩みに感謝を込めて」

・日 時：2026年4月25日（土）

13:45～14:40

・場 所：オキちゃん劇場（観覧無料）

■「ちゅらうみのオキちゃん」絵本販売および作者によるサイン会

・販 売 時 間 ：13:00～16:30 ※150冊限定

・サイン会時間：15:15～16:30

※絵本の販売は現金のみの対応となります。

【絵本】

ちゅらうみのオキちゃん

文 ：由美村嬉々

絵 ：しもかわらゆみ

発行日：2026年4月22日

定 価：1,980円（税込み）

発 行：株式会社KADOKAWA

海洋博公園・沖縄美ら海水族館では、本催しを通じてオキちゃんの歩みと功績を振り返るとともに、 今後も希少種を含む生物の生息域外保全に取り組み、飼育管理や研究、教育活動を通じて生物多様性 保全に貢献してまいります。

■式典スケジュール（場所：オキちゃん劇場）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/173_1_aff0bf6be5fc913b2af484285252bd24.jpg?v=202604090151 ]■絵本サイン会スケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/173_2_887861b59191ef51ef091d2cc3886281.jpg?v=202604090151 ]

※絵本販売時間は13:00～16:30

※式典・絵本サイン会共に雨天決行

沖縄美ら海水族館について

「沖縄美ら海水族館」の「ちゅら」とは、沖縄の言葉で「美しい、清（きよ）らしい」という意味を持ち、自然豊かな沖縄の海を再現する展示コンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに南西諸島・黒潮の海に生きる多種多様な水圏の生きものとの出会いの場を創出しています。また、世界最先端の水族館として希少生物の保全・繁殖学的研究および生物学的研究を行うほか、質の高い教育の機会をすべての人々に提供し、持続可能な観光をけん引する拠点施設を目指しています。日本全国の博物館のうち、法律上の位置付けがある登録博物館に認定されています。

※沖縄美ら海水族館は、「一般財団法人 沖縄美ら島財団（URL https://churashima.okinawa/」が管理・運営しています。

「海洋博公園」

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。

「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。