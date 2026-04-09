【5月19日開催】CDP質問書の変更点と失点ポイントを解説（無料セミナー）

株式会社エスプール

企業のサステナビリティ情報開示に対する社会的要請が高まるなか、CDP質問書への対応精度は、企業評価を左右する要素の一つとなっています。株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2026年5月19日（火）14:00より、無料オンラインセミナー「2026年最新版！CDP質問書完全解説～よくあるミスを徹底解剖～」を開催します。本セミナーでは、2026年版CDP質問書の変更点に加え、回答時によくあるミスや失点につながりやすいポイントを解説し、企業の実務対応を支援します。

◎背景

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20260519_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260409

CDP質問書において、日本企業の回答水準は年々向上しています。CDPの調査(https://www.cdp.net/ja/insights/cdp-corporate-health-check-2026)によると、2025年は、調査対象企業となった日本企業のうち326社（約22％）がリーダーシップレベル（A・A-）を獲得しました。一方で、質問書の内容や評価の観点は、軽微なものを含め毎年変更が発生しています。質問の意図や採点基準を十分に理解しないまま回答を進めると、取り組み自体に問題がなくても、適切に評価されない場合があります。そのため、スコアの向上や維持を目指す企業にとって、最新の変更点を正確に把握することが重要です。

こうした状況を踏まえ、本セミナーでは、2026年版CDP質問書への対応にあたり押さえるべきポイントを整理し、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

◎セミナー内容

本セミナーでは、4月末に公開予定の2026年版CDP質問書をもとに、企業の実務担当者が押さえておきたい要点を解説します。累計900件以上のCDP回答支援を通じて蓄積した知見をもとに、変更点の確認だけでなく、回答時に起こりやすいミスや見落としやすいポイントも紹介します。

主な内容

◎このような方におすすめ

- 2026年版CDP質問書の主な変更点- CDP質問書の全体像と評価の考え方- 回答時によくあるミスと失点ポイント- スコア向上・維持に向けて確認すべき観点

・ 2026年版CDP質問書の変更点を把握したい方

・ CDP質問書の概要や採点の仕組みを理解したい方

・ 回答時のつまずきや失点を未然に防ぎたい方

・ スコア向上、またはスコア維持を目指す方

◎開催概要

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20260519_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260409

セミナー ：2026年最新版！CDP質問書完全解説～よくあるミスを徹底解剖～

日程 ：2026 年 5 月 19 日（火）14:00-15:00

形式 ：オンライン

参加費 ：無料

受講対象者：経営者・経営層、経営企画部門、ESG／サステナビリティ部門、IR 部門のご担当者

定員 ：1,000 名

締切 ：2026 年 5 月 19日（火）13:00

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

---注意事項---

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

＜オンライン参加について＞

・聴講者の映像・音声の発信は原則できません。

・Q&A 機能を通じてご質問を受け付けます。

＜登録情報について＞

・ご登録情報は、参加者リストとして講師に共有する場合があります。

・配信用 URL は、開催当日までに登録メールアドレス宛に送付いたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・当社判断により、参加をお断りする場合があります。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/