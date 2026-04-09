インフォレンズ限定！世界的人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』より可動アクションフィギュア4種が2026年5月中旬より発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、話題沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime（ポピープレイタイム）』より「【アクションフィギュア】7インチ シリーズ1」全4種（ハギー・ワギー（ダメージ）／キシーミシー＆ポピー／キリーウィリー／博士）を2026年5月中旬より順次発売開始することを発表いたします。

【販売について】※インフォレンズ限定商品

予約販売開始：2026年4月9日(木)

発売時期：2026年5月中旬より順次発売開始

※本商品は日本国内におけるインフォレンズ限定商品です。

＜オンライン販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4bWAzuv

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

※池袋パルコ店ではハギーワギー（ダメージ）、博士 のみのお取り扱いとなります。

販売開始：上記発売時期以降、順次販売開始予定（予約販売はございません）

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

【商品情報】

・ 『ポピープレイタイム』 【アクションフィギュア】7インチ シリーズ1

高い造形力とクオリティーに定評のあるマクファーレン・トイズがお贈りする、7インチ・アクションフィギュアシリーズに、ホラーゲーム『ポピープレイタイム』がラインナップ！シリーズ1が登場だ！



『ポピープレイタイム』に登場するキャラクターを、全高約18cm、数箇所が可動する7インチスケールのアクションフィギュアとして立体化！ラインナップは、ハギーワギー（ダメージ）、キシーミシー＆ポピー、博士、キリーウィリーの4種。造形や質感にこだわり、細部に至るまで再現している。ハギーワギー、キシーミシー、キリーウィリーは関節にワイヤーを内蔵しているので、腕や脚を曲げてさまざまなポーズをつけることができるぞ。それぞれ差し替え用ハンドパーツなど、多彩なアクセサリーが付属する。また、各フィギュアに付属する台座は連結させることが可能だ。パッケージは、そのまま飾ってもカッコいいウィンドウボックス仕様となっている。

ラインナップ：ハギーワギー（ダメージ）／キシーミシー（ポピー付き）／キリーウィリー／博士（全4種）

※池袋パルコ店ではハギーワギー（ダメージ）、博士 のみのお取り扱いとなります。

価格：\7,700（税込）

発売日：2026年5月中旬予定

商品サイズ：高さ約180（mm）

ハギーワギー（ダメージ）

【付属品】差し替え用ヘッド、差し替え用ハンドパーツ（×2）、差し替え用足パーツ（×2）、台座

キシーミシー＆ポピー

※池袋パルコ店ではお取り扱いがございません。

【付属品】ポピー、差し替え用ハンドパーツ（×4）、差し替え用足パーツ（×2）、台座

キリーウィリー

※池袋パルコ店ではお取り扱いがございません。

【付属品】ボクシーブー、差し替え用ハンドパーツ（×4）、台座

博士

【付属品】差し替え用フェイスパーツ（×4）、差し替え用ハンドパーツ（×4）、台座

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が開始し、話題沸騰中の注目作品です。

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C) 2026 Mob Entertainment, Inc. Poppy Playtime and related trademarks are registered trademarks or trademarks of Mob Entertainment, Inc.