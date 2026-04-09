【独自調査】自社サイトにおける生成AI・非生成AI記事の初回調査結果｜生成AI記事によるSEO検索順位1位～3位以内獲得率51%！1,358キーワード・6ヶ月の順位追跡データと統計検証を全公開

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩野 圭佑）は、自社オウンドメディア（マーケティング支援領域）のAI活用記事104KW・非AI記事1,254KW、計1,358キーワードのGoogle検索順位を6ヶ月間追跡した結果を公開します。

全指標に対して2標本比率の差のz検定・95%信頼区間・効果量（Cohen's h）を算出し、交絡因子の影響も含め透明性の高い形で開示します。

▼ 調査レポート公開ページ

https://stock-sun.com/

【重要】本調査におけるAI記事について

すべての記事はAIによる初稿生成後、SEOコンサルタントによる最終チェック・修正・加筆を実施しています。AIコンテンツ生成ツールへのコピペ出力をそのまま掲載したものではありません（ハイブリッドモデル）。また検索ボリュームが小さいKWも含む、企業向けBtoB向け記事の調査です。

調査結果サマリー

【調査概要】

【調査結果１.】全指標比較（統計検定・効果量・95%信頼区間付き）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_1_8c98a2efb22ab764e4b35c9e483fe89f.jpg?v=202604090151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_2_5d5c2dfa525b9ec01430209df19ec79f.jpg?v=202604090151 ]

【結果の解釈】

TOP3率（z=+5.63, p<0.001, h=0.534）・TOP10率（z=+3.70, p<0.001, h=0.387）は統計的に有意な差を確認。一方、TOP20率（z=+1.83）・圏外率（z=－0.50）は有意差なし（n.s.）。AI記事の優位性は「上位への集中」に特徴があり、中～下位圏での差は統計的に確認されていない。

【調査結果２.】テーマ別パフォーマンス詳細

AI活用記事の成果は一律ではなく、KWの競合密度・テーマの新旧・検索意図の明確さによって顕著な差が生じました。結果として明確な「得意領域」と「課題領域」が存在します。

◎ 好調テーマ（TOP10率80%超）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_3_d33d4985f0dedcfa0bbabdedc9d928ab.jpg?v=202604090151 ]△ 課題テーマ（圏外率60%超）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_4_43aefc8d42b8733ad970c1dc90981eab.jpg?v=202604090151 ]

【重要な示唆】

課題テーマの圏外化は主にKW選定・ドメイン権威性・領域特性に起因しており、AI記事固有の問題とは分離して考える必要があります。これらは人間ライター制作でも同様の結果になる可能性が高いと考えています。

【調査結果３.】交絡因子の定量的開示

AI記事と非AI記事は投入先KWの属性が異なります。この差を考慮せずに比較すると、AI記事の効果を過大推定するリスクがあります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_5_46feb554df29d6faba268a9b7e745bfb.jpg?v=202604090151 ]

本調査はAI記事を意図的に「勝ちやすいKW属性」へ優先投入しています。上記3つの交絡因子がAI記事に有利な方向に働いており、51.0% vs 25.4%の差の一部は投入KWの属性差に起因する可能性があります。 真の因果効果を検証するには、同一テーマ・同一KWでのA/Bテスト的比較が必要であり、現在設計中です。

【調査結果４.】生成AI検索（AEO）への波及：月次引用数推移

Google検索順位と並行して、ChatGPT・Perplexityなど生成AI検索への引用数も追跡しました。

11～12月のChatGPT引用数が+69%と急加速。ChatGPT SearchのGA（2024年末）と時期が一致しており、ユーザーがChatGPTを検索代替として使い始めたことによる引用機会の増加と推察されます。

【参考】制作コスト・ROI試算

※費用は社内工数の時給換算参考値。AI活用でも編集工数（E-E-A-T担保）の省略は不可。

【考察】なぜAI活用記事は上位を獲得できたのか

１.網羅性の高い構成設計による検索意図の充足

生成AIはターゲットKWに関連する共起語・関連トピックを漏れなく含む構成を短時間で設計できます。特に「SNS運用代行×地域名」のような構造が明確なKWでは、Googleが評価する検索意図への包括的な回答を効率的に実現。競合記事が特定の観点に偏りがちな中、網羅性の差が順位差につながったと推察します。

２.制作速度による「先行公開」優位性

1記事あたりの制作期間が従来の5～7営業日から1～2営業日に短縮されたことで、トレンドKWや地域系KWに対して競合より早くコンテンツを公開できる体制が構築されました。SEOは「同質のコンテンツなら先に出した方が有利」という側面があり、速度優位が上位維持の隠れた要因になっている可能性があります。

３.人間編集によるE-E-A-T担保（AI記事の品質上限を引き上げる工程）

AI初稿には「経験（Experience）」の担保が構造的に難しい側面があります。そのため当社では必ず、以下の4点をSEOコンサルタントが加筆します。

- 運用実績数値- 担当者の実名・肩書き- 独自調査・社内データ- 競合との差別化ポイント

GoogleのQuality Evaluator Guidelinesが重視するE-E-A-Tの「E（経験）」を人間が補完することで、完全自動生成では得られない品質を実現しています。

４.課題テーマの圏外化はAI固有の問題ではない

D2C・DX・リスティング広告系テーマの圏外化は、競合ドメインのDRが70～90超であること、YMYL隣接領域であること、官公庁・大手コンサルが上位を独占していることが主因です。これらは人間ライターで制作しても同様の結果になる可能性が高く、「AI記事だから負けた」ではなく「KW選定・ドメイン権威性の問題」として分離して考える必要があります。

【調査の限界と留意事項】

【無料相談のご案内】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/54_6_5d2e826c01cf96efd52b39b4fba917c1.jpg?v=202604090151 ]

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 自社メディアでのAI記事導入可否・品質・リスク判断の相談- 現在の非AI記事の順位改善に向けたリライト戦略の立案- AEO（ChatGPT・Perplexity引用最適化）への取り組み方- KW×競合密度マトリクスを用いた自社KW優先度設計

▶ 無料相談はこちら

https://stock-sun.com/contact/

【会社概要】

会社名：StockSun株式会社

代表者：代表取締役 岩野 圭佑

設立：2017年7月28日

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室

事業内容：Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSun株式会社

お問い合わせフォーム：https://stock-sun.com/contact/

※取材・メディア掲載のご依頼もこちらからお願いいたします

※有意水準α=0.05、2標本比率の差のz検定（両側）。n.s.=有意差なし。95%CI併記。本プレスリリースは情報提供を目的としたものです。統計的有意性は確認済みですが因果関係の証明ではなく相関の確認に留まります。数値は調査時点（2026年3月）のものであり予告なく変更される場合があります。